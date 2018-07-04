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كُتّاب وآراء
ماكرون يختم زيارة عاصمة نيجيريا في ملهى ليلي
زار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ملهى ليليا أسسه أسطورة الموسيقي فيلا كوتي،في لاغوس.
وأخذ ماكرون، الذي يختتم زيارة استمرت يومين لاكبر دولة من حيث تعداد السكان في إفريقيا والاكبر اقتصادا بها، استراحة من الجانب الاكثر جدية في السياسة بزيارة النادي غير الشهير.
وأعقب "دبلوماسية الملهى الليلي" تنظيم رئيس فرنسا مؤتمرا صحفيا جادا مع نظيره في نيجيريا، محمد بوهاري، تعهدا خلاله بمحاربة الارهاب في غرب القارة الإفريقية.
وبدا ماكرون مازحا، عندما سأله صحفي محلي عن السبب الذي جعله يتوجه إلى النادي، وهو يقول: "أعرف المكان ولدي بعض الذكريات".
وقضى الرئيس الفرنسي، البالغ 40 عاما حاليا، عدة أشهر في العمل بالسفارة الفرنسية في عاصمة نيجيريا، وكان بصفة متدرب قبل 17 عاما من الآن.
ونشر ماكرون، اليوم الاربعاء، مقطع فيديو لنفسه في النادي وسط موسيقى إفريقية صاخبة، ونساء مرتديات تنانير قصيرة بهذا الفضاء الترفيهي.
وقال الرئيس في تغريدة له على موقع تويتر: "إنها الطاقة الافريقية التي اكتشفتها هنا في لاغوس عندما كان عمري 23 عاما".