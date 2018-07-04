توترات تؤدي إلى إقالة الحكومة في كوت ديفوار

هسبريس ـ مُتابعة

أفاد بيان للرئاسة في كوت ديفوار بأن الرئيس حسن واتارا أقال الحكومة، اليوم الأربعاء، وسط توترات داخل الائتلاف الحاكم.

وأعاد واتارا تعيين رئيس الوزراء أمادو جون كوليبالي ليشكل حكومة جديدة، لكن لا تزال باقي المناصب في الحكومة شاغرة؛ بما في ذلك حقيبتا المالية والدفاع.