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الرئيسية | خارج الحدود | توترات تؤدي إلى إقالة الحكومة في كوت ديفوار

توترات تؤدي إلى إقالة الحكومة في كوت ديفوار

توترات تؤدي إلى إقالة الحكومة في كوت ديفوار
هسبريس ـ مُتابعة
الأربعاء 04 يوليوز 2018 - 15:12

أفاد بيان للرئاسة في كوت ديفوار بأن الرئيس حسن واتارا أقال الحكومة، اليوم الأربعاء، وسط توترات داخل الائتلاف الحاكم.

وأعاد واتارا تعيين رئيس الوزراء أمادو جون كوليبالي ليشكل حكومة جديدة، لكن لا تزال باقي المناصب في الحكومة شاغرة؛ بما في ذلك حقيبتا المالية والدفاع.

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