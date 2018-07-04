المبعوث الأممي إلى اليمن يلتقي زعيم الحوثيين

هسبريس ـ مُتابعة

أعلن مبعوث الأمم المتحدة الخاص باليمن، مارتن جريفيث، أنه التقى بزعيم المتمردين الحوثيين، عبدالملك الحوثي، أثناء زيارته للعاصمة صنعاء، وأنه أجرى "نقاشا مثمرا" معه.

وقال جريفيث للصحفيين لدى مغادرته البلد عبر مطار صنعاء: "أنا ممتن لعبدالملك الحوثي، الذي التقيته، لدعمه والنقاش المثمر الذي أجريناه".

وأضاف أنه عقد مباحثات مع زعماء في حركة الحوثي والمؤتمر الشعبي العام، الذي كان يتزعمه رئيس البلاد السابق علي عبدالله صالح، وأنه مطمئن للرسائل "الإيجابية والبناءة" التي تلقاها منهم.

وهذه هي المرة الأولى التي يعلن فيها مسؤول أجنبي عقد لقاء بالحوثي، الذي لا يعرف مكان إقامته منذ شن غارات جوية على مواقع الحركة في اليمن.