سيارة تدهس راجلين في مدينة "سوتشي" الروسية

هسبريس من الرباط

أقدمت سيارة على صدم راجلين في مدينة "سوتشي" الروسية، التي تستضيف مباريات في إطار كأس العالم 2018.

ووفق مصادر في الشرطة المحلية فإن الواقعة، وفق الحصيلة الأولية، قد أفضت إلى مقتل شخص واحد على الأقل.