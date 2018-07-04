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الرئيسية | خارج الحدود | سيارة تدهس راجلين في مدينة "سوتشي" الروسية

سيارة تدهس راجلين في مدينة "سوتشي" الروسية

سيارة تدهس راجلين في مدينة "سوتشي" الروسية
هسبريس من الرباط
الأربعاء 04 يوليوز 2018 - 15:47

أقدمت سيارة على صدم راجلين في مدينة "سوتشي" الروسية، التي تستضيف مباريات في إطار كأس العالم 2018.

ووفق مصادر في الشرطة المحلية فإن الواقعة، وفق الحصيلة الأولية، قد أفضت إلى مقتل شخص واحد على الأقل.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - علي امرابط الأربعاء 04 يوليوز 2018 - 15:58
كنت اتوقع ان تشهد روسيا عملية من هذا النوع
بسبب الاكتضاض الذي تشهده المدن الروسية المستضيفة لحدث كاس العالم
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7
2 - حميدة الأربعاء 04 يوليوز 2018 - 16:04
الامة الاسلامية تتقدم بالتعازي الحارة لبوتين اللهم ارحم ضحاياه و اسكنهم فسيح جناتك.
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-20
3 - توفيق الأربعاء 04 يوليوز 2018 - 16:06
إن كان روسيا فهو أحمق
وإن كان عربيا فهو مسلم إرهابي
وإن كان أوروبيا أو أمريكيا فهو حديث عهد بالإسلام إنضم لداعش
وإن كان يهوديا فالمتوفى كان يريد أن يقتل السائق وكان من حق السائق الدفاع عن نفسه
هذه هي دنيا اليوم
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28
4 - خالد الأربعاء 04 يوليوز 2018 - 16:20
الى صاحبة التعليق **حميدة **
أحب أختي ان أخبرك انه لا يجوز شرعا الترحم على غير المسلم ، و في حالة ما اذا كنت لا تعلمين معتقده ، كما هو الحال في روسيا بحكم ما تعرفه روسيا الان من اكتظاظ بمختلف الاجناس، فالأحرى لك ان تقولي كما اخبر رسولنا الحبيب < اللهم ان كان محسنا فزد في احسانه و ان كان مسيئا فتجاوز عنه > .
تقبلي تعليقي بود أختي حميدة .
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19
5 - عبدالله الأربعاء 04 يوليوز 2018 - 16:37
انتقام هادوك لي على بالكم ما يقدر عليه غير مولانا واخا يقتلو الشعب ديالهم او يضحيو بيه باش يوصلو لمصلحتهم وأهدافهم بحال لي وقع في السنوات الماضية ، كاس العالم هو حفل يجمع العدو وحليفه وعدو العدو ، هو مهرجان رياضي لتصفية القلوب وجمع شمل الانسانية ومع الأسف حقد الانسان وأنانيته يكسر كل شيء.
يا اسفاه روسيا دولة متسامحة وشعبها شعب راقي حشومة وعار عليكم تشوهو صمعتها وتهدمون مهرجانها العالمي، ما كاين لا داعش ولا بوزكري انه انتقام لتخويف زوارها ، البارح قتل ولد البغدادي واليوم دهش المارة والله الى عيب عليكم، من هو البغدادي ؟ البغدادي انفضحت اموره ولعبته ما كاين لا اسلام ولا بودية هو خادم هادوك لي على بالكم يضحك على أمية المسلمين المكلخين لي تا يتغسل مخهم دغيا ويتقون بالجنة وحريات الجنة ، انه الكبت يا ناس لي تا يطيح هاذ الاغبياء لان كبتهم ظهر هنا في الدنيا قبل الاخرة يتزوجون بأطفال غير بالفاتحة او تا يلصقوها للإسلام ، على من تضحكون.؟ الله ياخد الحق لان الجهل عدو الانسان راه ما كاين لا داعش ولا جوج كاين الاستعمار والمصالح نوضو تخدمو على راسكم او خليو الاسلام عليكم في التقار راه بريء منكم.
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7
6 - أستاذ الإجتماعيات الأربعاء 04 يوليوز 2018 - 16:49
بعيدا عن روسيا و الحدث المؤسف الذي وقع فيها، بعض التعليقات تثبت أن التخلف و الجهل و الحماقة مازالت راسخة في عقلية معظم المغاربة..
إحدى المعلقات تدعو بالرحمة و المغفرة و الجنة الفيسحة للضحية و تقدم تعازيها لبوتين بنبرة من السخرية و الإستهتار، و كأن المتوفى ضفدعة أو جرذ !!!
و آخر يعلق على تعليقها، و يعطيها درسا دينيا، و يذكرها بأنه لا يجوز شرعا الترحم على غير المسلمين، و في ذلك إشارة إلى الثنائية القطبية الراسخة في عقول معظم المسلمين : قطب المسلمين الذين يستحقون الحقوق و التعاطف الإنساني، و هم الأعلى مرتبة، و قطب غير المسلمين، و هم الأقل مرتبة و مجرد كفار لا حقوق لهم و لا قيمة إنسانية لهم !!! و هذه القطبية تجسد أقبح و أسوأ أنواع العنصرية.
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4
7 - لاديني الأربعاء 04 يوليوز 2018 - 17:06
خطابات التمييز والكراهية حتى في الترحم على البشر!!! ويقولون أنه دين الرحمة
يا أمة ضحكت من جهلها الامم وبخرافاتها تذلت كل الأمم.
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