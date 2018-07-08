الدفاع عن النفس بعكازات المشي .. مسنون يتعلمون أسلوب "عصا فو"

أنطونيا لانج من شتوتغارت*

تقترب امرأة مسنة وهي تخطو خطوات بطيئة بمساعدة عصا المشي التي تدل على ضعفها. لكنها فجأة تسرع خطواتها وترفع عصاها وتلوح بها كما لو كانت حياتها تعتمد عليها. ثم تضرب!

هذه المرة، كانت وسادة هي التي تلقت قوة الضربة. لكن المرأة تريد أن تكون مستعدة لفعل نفس الشئ مع أي لص إذا دعت الحاجة إلى ذلك.

المسنة وهي ليست وحدها، حيث يشارك حوالي 12 من كبار السن في مدينة شتوتغارت الألمانية في دورة للدفاع عن النفس، يتم خلالها تعليمهم ما يشار إليه باسم "كين فو" أو "عصا فو"؛ على غرار رياضة الدفاع عن النفس "كونغ فو".

ويكرس المدرب جان فيتزنر صاحب الـ63 عاما، وهو ممارس عام في عمله اليومي، وقت فراغه بعيدا عن تقديم العلاج والمساعدة على التعافي، ولكن للإيذاء.

وقال فيتزنر :"العصا هي السلاح الوحيد الذي يمكنك المرور به عبر الفحص الأمني بالمطار". وقد يكون تلاميذه من كبار السن؛ لكنهم لا تنقصهم الشجاعة أو التصميم.

وتقول شارلوت بليشكي، البالغ 72 عاما، من مدينة اسلنجن القريبة: "أصبح العالم غير آمن في هذه الأوقات، وكثيرا ما يكون كان كبار السن هم الضحايا.. لكنني لن أكون كذلك ضحية".

وعلى الرغم من أنها لا تحتاج إلى مساعدة في المشي، حتى الآن، تقول بليشكي: "عندما أصبح أكبر سنا، وربما أكثر خوفا، سآخذ العصا معي".

ويعتبر التلويح والدفع من الحركات الرئيسية التي يتعلمها المشاركون في بداية الدورة التي تستغرق ثلاثة أيام، ويتم تدريسها في مركز تعليمي وثقافي للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا.

والوسادة تبقى بمثابة المعتدي الوهمي، وتتعرض لضربات حقيقية، حيث يوجه المشاركون ضربات على الرأس والكتفين والركبتين للمهاجمين المتخيلين.

وأشار فيتزنر، بخبرة، إلى أن المناطق العظمية في الجسم تعتبر بشكل خاص من المناطق المؤلمة التي يتم استهدافها، كما يتم استهداف أسفل البطن والبطن والوجه أيضا، مع صيحات بصوت عال بكلمة "ابتعد!"

وأكد فيتزنر، الذي بدأ اهتمامه بأساليب الدفاع عن النفس في مرحلة الطفولة، أن الصيحات مهمة، حيث أن استخدام عصا المشي كسلاح يجب أن يكون الملاذ الأخير.

ويقول المدرب: "ليس هدفنا هو ضرب المهاجم بشكل يجعله غير قادر على الحركة، ولكن الهروب بسلام .. المعارك دائمًا ما تكون شديدة الخطورة. وبعد تلقي دورة /الدفاع عن النفس/، يجب ألا تعتقد أنك الآن بخير وقادر على المواجهة".

ولدى إحدى المشاركات في الدورة، بالفعل، شكوك بشأن قدرتها على المواجهة، حيث سألت فيتزنر بعد توجيه ضربة مترددة للوسادة: "هل هذا يكفي في حالات الطوارئ؟".

ولن يكون المشاركون في هذه الدورة هم أول من يبعدون أحد اللصوص بعصا المشي. ففي برلين، على سبيل المثال، أخافت امرأة، عمرها 56 عاما، شخصًا حاول انتزاع حقيبة يدها من خلال ضربه بعكازيها.

وفي شتوتغارت أيضاً، دفعت امرأة مهاجماً للفرار بعكازها، حسب ما أفادت إحدى المشاركات في الدورة، قائلة إنها قرأت عنها في صحيفة محلية؛ ونقلت الصحيفة عن "البطلة المسنة" أنها كانت إحدى تلاميذ فيتزنر.

ويبدو أن دورة فيتزنر فريدة من نوعها في ألمانيا، لكنه يقول إن هناك دورات مشابهة في الولايات المتحدة. وهناك الكثير من مقاطع الفيديو على الإنترنت للدفاع عن النفس لكبار السن بمساعدة عصا أو مظلة.

وحذر فيتزنر من أن المظلات العادية تنكسر بسهولة في حرارة وشدة المعركة، إلا أنه أوصى باستخدام مظلات أمان قوية بطرف من "ستينليس ستيل" الفولاذ المقاوم للصدأ ويد من "فايبر جلاس" الألياف الزجاجية.

إلا أنه يعترف أن كبار السن الذين يعتمدون على استخدام عصا المشي فيواجهون موقفا مستحيلا يتمثل في أن أولئك الذين يحتاجون إلى عصا للمشي عادة ما لا يستطيعون المشي بدونها، وبالتالي لا يمكنهم رفعها لصد أي مهاجم.

وأولئك الذين يتمتعون باللياقة الكافية للتلويج بالعصا والضرب أو الدفع بها لا يحتاجون إليها كوسيلة مساعدة للمشي، وبالتالي لا يغادرون منازلهم وهم يمسكون بعصا. وقال فيتزنر: "لذلك يمكن لمظلات الأمان أن تسد هذه الفجوة".

ولا يستخدم أي من المشاركين في الدورة العصا، حتى الآن، على الرغم من أن بعضهم واجه بالفعل مواقف مريبة. فقد واجه أدلبرت ليترست، ذو الـ83 عاما، موقفا مزعجا حيث "اقترب منه شخص بشكل عدواني" ومعه سكين، وقال: "منذ ذلك الحين، شعرت أنه من الأفضل تجنب كل شيء يمكن أن يؤدي إلى وضع كهذا. ولكن إذا كان لا يمكن تجنبه، فماذا يمكن أن أفعل ؟"

ولا تروق دورة الدفاع عن النفس بالعصا "كين فو" للشرطة المحلية ولا مجالس الولايات المسؤولة عن كبار السن. وقال متحدث باسم الشرطة "يجب أن تعرف كيف تستخدم عصا. فيمكن للمهاجم انتزاعها منك وضربك بها على رأسك" ، مشددا أيضا على أن السلاح يجب أن يستخدم فقط كملاذ آخير، وزاد: "من المهم أن يلفت الناس الانتباه إليهم ويطلبوا المساعدة".

وقالت بيرجيت فايجل، المدير الإداري للمجلس المعني بكبار السن، إن لديها تحفظات أيضًا على الدورة. موضحة "لا أعرف ما إذا كانت العصا هي الأداة الصحيحة. من السهل الاستيلاء على العصا، ثم ضرب الشخص كبير السن بها "، لكنها أضافت أن دورات الدفاع عن النفس لكبار السن مفيدة لأنها تعدهم للمواقف الخطيرة.

وحول ما هو الجزء الذي يجب أن يكون هدفًا يركز عليه الشخص المسن بعصا المشي في جسم الإنسان في أي موقف خطير، نصح فيتزنر قائلا " إذا كان هناك خطر على الحياة والأطراف، فإنه الوجه"، مضيفا أن "الضربة التي تصيب هدفها بدقة، في الوجه، قد تكون كافية لإنهاء الأمر. وبعدها يمكنك الهروب."