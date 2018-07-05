24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|5
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|04:30
|06:18
|13:37
|17:17
|20:46
|22:19
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- بيرغ: المنتخب السويدي تعلم اللعب دون زلاتان
- مصر تعيد النظر في علاقات أبو تريكة بالإرهاب
- ماكرون يختم زيارة عاصمة نيجيريا في ملهى ليلي
- هل يرحل كريستيانو رونالدو عن ريال مدريد؟
- بنشماش: الاستثمار في الأطفال نافع لعالم التنمية
مصدر قضائي: الازدواجية تلازم الموقف الرسمي لهولندا إزاء المغرب (5.00)
"بوينغ" تستثمر قريبا بطنجة و"إيرباص" تستعين بلوجيستيك المغرب (5.00)
- بعد تجاوب "دانون" .. حقوقيون يعدون نداء لوقف مقاطعة "سنطرال" - (274)
- فتحي جمال: مروان فلايني رفض اللعب مع المنتخب الوطني المغربي - (87)
- دراسة: "الهولدينغ الملكي" برج مالي متين يراقب الاقتصاد المغربي - (70)
- لقاء حاسم يجمع رونار ولقجع .. استمرار المدرب يتطلب رفع الراتب - (65)
- عالم دين موريتاني يتخلَّى عن جنسيته ويبايع الملك محمد السادس - (64)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
موجة حر تقتل 17 شخصا على الأقل في كيبيك
أعلنت السلطات الصحية، الأربعاء، أن 17 شخصا على الأقل توفوا في كيبيك بسبب موجة الحر التي تضرب شرق كندا منذ نهاية الأسبوع.
وقالت ميلين دروان، المسؤولة الإقليمية عن الصحة العامة في مونتريال، إن عدد الوفيات بسبب موجة الحر في مونتريال وصل حاليا إلى 12.
ونقلت صحيفة "لا تريبون" عن السلطات الصحية المحلية أن خمس وفيات سجلت أيضا منذ 48 ساعة في مناطق شرق عاصمة كيبيك.
وقالت الطبيبة، في حديث لتلفزيون "راديو-كندا" العام، إن الضحايا في مونتريال "من الفئات الضعيفة كالمسنين أو الأشخاص المصابين بأمراض مزمنة أو عقلية" أو ممن لا يملكون مكيفات.
وسجلت الحرارة، الأربعاء، 34 درجة مئوية في مونتريال مع نسبة رطوبة تخطت أربعين في المائة، حسب توقعات مركز الأرصاد الجوية..
وارتفعت الحرارة فوق الثلاثين درجة مئوية منذ الجمعة في جنوب كيبيك، مع نسبة رطوبة وصلت حتى 44 درجة مئوية مطلع الأسبوع.
وأعلنت "حالة الإنذار بسبب ارتفاع الحرارة" في جنوب كيبيك؛ لكن الأرصاد الجوية تتوقع انخفاضها، اعتبارا من الجمعة.
ولم تسجل، حتى الآن، أي حالة وفاة في أونتاريو المجاورة التي شهدت أيضا درجات حرارة مرتفعة.
وفي 2010، أدّت موجة حر إلى وفاة مائة شخص في مونتريال.