موجة حر تقتل 17 شخصا على الأقل في كيبيك

هسبريس - أ.ف.ب

أعلنت السلطات الصحية، الأربعاء، أن 17 شخصا على الأقل توفوا في كيبيك بسبب موجة الحر التي تضرب شرق كندا منذ نهاية الأسبوع.

وقالت ميلين دروان، المسؤولة الإقليمية عن الصحة العامة في مونتريال، إن عدد الوفيات بسبب موجة الحر في مونتريال وصل حاليا إلى 12.

ونقلت صحيفة "لا تريبون" عن السلطات الصحية المحلية أن خمس وفيات سجلت أيضا منذ 48 ساعة في مناطق شرق عاصمة كيبيك.

وقالت الطبيبة، في حديث لتلفزيون "راديو-كندا" العام، إن الضحايا في مونتريال "من الفئات الضعيفة كالمسنين أو الأشخاص المصابين بأمراض مزمنة أو عقلية" أو ممن لا يملكون مكيفات.

وسجلت الحرارة، الأربعاء، 34 درجة مئوية في مونتريال مع نسبة رطوبة تخطت أربعين في المائة، حسب توقعات مركز الأرصاد الجوية..

وارتفعت الحرارة فوق الثلاثين درجة مئوية منذ الجمعة في جنوب كيبيك، مع نسبة رطوبة وصلت حتى 44 درجة مئوية مطلع الأسبوع.

وأعلنت "حالة الإنذار بسبب ارتفاع الحرارة" في جنوب كيبيك؛ لكن الأرصاد الجوية تتوقع انخفاضها، اعتبارا من الجمعة.

ولم تسجل، حتى الآن، أي حالة وفاة في أونتاريو المجاورة التي شهدت أيضا درجات حرارة مرتفعة.

وفي 2010، أدّت موجة حر إلى وفاة مائة شخص في مونتريال.