صدمة الواقع تبدد أحلام آلاف المهاجرين غير النظاميين في إسبانيا

دنيال بوسك من برشلونة*

حصل فرانسيس كاشمبا على 10 يورو مقابل 14 ساعة عمل، بينما يعمل لامين سار بائعا متجولا. بالنسبة إلى المهاجرين غير الشرعيين في إسبانيا، فإن أوروبا ليست الجنة التي كانوا يحلمون بها.

يقول كاشمبا (32 عاما): "أشعر كأنني طفل صغير، لا أستطيع أن أفعل شيئا، لا أستطيع أن أقرر مستقبلي. لو كانت لديّ أوراقي لكنت حصلت على عمل، وأنفقت على نفسي، ولكن ليس بوسعي الآن سوى الصلاة".

يعيش كاشمبا مع 30 مهاجرا آخرين في مدرسة مهجورة في وسط برشلونة احتلوها منذ منتصف أبريل احتجاجا على قوانين الإقامة الإسبانية المشددة، بالرغم من الخطوات التي اتخذتها البلاد مؤخرا للترحيب بالمهاجرين.

الشهر الماضي، سمحت السلطات الإسبانية للسفينة "لأكواريوس"، التابعة لمنظمة أهلية فرنسية، كانت تقل 630 مهاجرا، بالرسو في ميناء بلنسية شرق البلاد.

وكانت إيطاليا ومالطا رفضتا استقبال السفينة؛ وهو ما أدى إلى استياء دولي.

ورست السفينة "أوبن أرمز" (الأذرع المفتوحة)، الأربعاء، في برشلونة وعلى متنها 60 مهاجرا آخرين بعد أن حصلت على الضوء الأخضر من الحكومة الاشتراكية الإسبانية الجديدة؛ ولكن عندما يترك هؤلاء وراءهم الصعوبات التي اضطرتهم إلى مغادرة بلادهم والتوجه إلى أوروبا، ينتظرهم شكل من أشكال المعاناة، حسب هؤلاء المهاجرين الذين يعيشون في المدرسة المهجورة.

يقول كاشمبا وهو من أوغندا: "أشعر بأنني قد خُدعت.. قالوا لي إن أوروبا تشبه الفردوس. ولكن الحياة الواقعية في إسبانيا، حسب ما شاهدت في هذه الأشهر السبعة، ليست جيدا مطلقا".

مبالغ زهيدة

سافر كاشمبا جوا إلى برشلونة في ديسمبر ودخلها بتأشيرة سياحية.

ترك زوجته وابنيه وعمله الصغير في التنقيب عن الذهب، على أمل أن يكسب ما يكفي من النقود لشراء معدات تعدين؛ لكن في إسبانيا، التي تعاني من ثاني أعلى نسبة بطالة في منطقة اليورو، فإن العثور على عمل هو أمر مستحيل لمهاجر ليس لديه الأوراق الثبوتية المطلوبة.

وطوال شهرين، عمل في ورشة نجارة حيث كان يعمل 14 ساعة يوميا مقابل الحصول على مكان للنوم وراتب يومي قدره 10 يورو (11.6 دولارا) يصرف نصفها على الطعام.

بعد ذلك، حاول العثور على العمل بأجر يومي حيث ينتظر كل يوم مع عشرات المهاجرين في المكان نفسه ليعرض عليه الناس أعمالا صغيرة في البناء أو تحميل أو تنزيل البضائع، ويكون ذلك العمل غالبا لقاء أجر صغير.

تقول نورما فالكوني، الإكوادورية التي تعيش في إسبانيا منذ 25 عاما وتساعد القاطنين في مدرسة ماسانا، إن "عدم امتلاك الأوراق الضرورية يجعل آلاف المهاجرين يعيشون في حالة من عدم الأمان وعرضة للعمل في السوق السوداء".

طلب بعيد المنال

حسب منظمة "اس او اس راسيسمو"، فإن المهاجرين غير الشرعيين يمثلون نحو 10% من 4.5 ملايين أجنبي يعيشون في إسبانيا.

وبموجب القانون الحالي، يستطيعون الحصول على ترخيص بعد ثلاث سنوات من الإقامة في إسبانيا؛ ولكن فقط إذا كانوا يملكون عقدا بالعمل بدوام كامل لمدة 12 شهرا على الأقل.

وذلك الشرط صعب حتى على أي اسباني شاب تخرج حديثا، ناهيك عن المهاجرين غير الشرعيين الذي يجب على من يوظفهم أن يدفع لهم راتبا ورسوم الضمان الاجتماعي لكي تكون وظيفتهم قانونية.

لامين سار، الذي يعمل بائعا جوالا، يعلم ذلك جيدا.

يقول سار (35 عاما) وهو من السنغال: "أنا هنا منذ 12 عاما حياتي هنا ولن أغادر؛ ولكنهم لا يسمحون لي بالعيش بشكل طبيعي".

هناك عشرات المهاجرين مثله معظمهم من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء يملؤون شوارع برشلونة السياحية ويبيعون النظارات الشمسية والحقائب والأحزمة التي يصفونها على قطعة قماش بيضاء على الأرض.

وهم على أهبة الاستعداد لجمع أغراضهم بسرعة والفرار من وجه الشرطة، لأنه في حالة القبض عليهم فإنهم يواجهون دفع غرامة ويمكن أن يخسروا السلع والمال.

يقول سار: "نحن مطاردون مثل المجرمين (...) وضعي غير شرعي؛ لكنني لن أسرق أو أبيع المخدرات (...) ليس لدي سوى قطعة القماش، وإذا لم يرغبوا في منحي الأوراق فهذه هي الطريقة الوحيدة لكي أبقى على قيد الحياة".

وبالرغم من الوضع الخطر، فإن كاشمبا لا يزال متفائلا، ويقول: "لا نعلم ما سيحدث في المستقبل. ليس لديّ عمل؛ ولكنني أقابل الناس، وأتعلم لأكون مستعدا عندما أحصل على الأوراق الرسمية".