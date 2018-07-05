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الرئيسية | خارج الحدود | رجل دين سني يتعرض لعملية اغتيال في إيران

رجل دين سني يتعرض لعملية اغتيال في إيران

رجل دين سني يتعرض لعملية اغتيال في إيران
هسبريس ـ مُتابعة
الخميس 05 يوليوز 2018 - 12:40

أفاد تقرير إخباري إيراني بأن رجل دين سني بارز اغتيل، اليوم الخميس، برصاص مجهولين في محافظة سيستان وبلوجستان جنوب شرق البلاد.

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية "إرنا" عن مساعد حاكم مدينة خاش بالمحافظة، محمد أحمدي بولاغ، أن مولوي عبد الشكور كرد، الأستاذ البارز بالحوزة العلمية وجامعة خاش من أهل السنة، وهو من أئمة صلاة الجمعة لأهل السنة في خاش، اغتيل من قبل مجهولين أمام مسجد للسنة في المدينة.

وأكد بولاغ أن "الحادث كان مؤلما ومؤسفا"، وأن البحث جار للكشف عن المتورطين. وقال إن "مراسيم تشييع رجل الدين السني ستقام غدا الجمعة بمشاركة مختلف شرائح الشعب".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - kamal الخميس 05 يوليوز 2018 - 13:07
رحمة الله عليك ورزق أهلك الصبر... ربما تكون هذه مآمرة لإشعال الفتنة في إيران هذه سياسة الصهاينة لبث التفرقة في دولة إستطاعت العيش قدما رغم العقوبات الدولية.
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0
2 - القنت يوسف الخميس 05 يوليوز 2018 - 13:09
رحمة الله عليه وجعله مثواه الجنة
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7
3 - تها الخميس 05 يوليوز 2018 - 13:19
هذا من حبائل بنو صهيون. وما ادرتك ما بني صهيون. لعنة الله عليهم الى يوم الدين.
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