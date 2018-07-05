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كُتّاب وآراء
رجل دين سني يتعرض لعملية اغتيال في إيران
أفاد تقرير إخباري إيراني بأن رجل دين سني بارز اغتيل، اليوم الخميس، برصاص مجهولين في محافظة سيستان وبلوجستان جنوب شرق البلاد.
ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية "إرنا" عن مساعد حاكم مدينة خاش بالمحافظة، محمد أحمدي بولاغ، أن مولوي عبد الشكور كرد، الأستاذ البارز بالحوزة العلمية وجامعة خاش من أهل السنة، وهو من أئمة صلاة الجمعة لأهل السنة في خاش، اغتيل من قبل مجهولين أمام مسجد للسنة في المدينة.
وأكد بولاغ أن "الحادث كان مؤلما ومؤسفا"، وأن البحث جار للكشف عن المتورطين. وقال إن "مراسيم تشييع رجل الدين السني ستقام غدا الجمعة بمشاركة مختلف شرائح الشعب".