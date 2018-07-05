تركيا تبيع فرقاطات للقوات البحرية الباكستانية

هسبريس ـ مُتابعة

صرح وزير الدفاع التركي، نور الدين جانيكلي، بأن أنقرة سوف تبيع أربع فرقاطات إلى البحرية الباكستانية.

ووصف جانيكلي، خلال زيارة رسمية قام بها إلى مونتنغرو، عملية البيع بأنها "أكبر تصدير في تاريخ صناعة الدفاع التركية".

من ناحية أخرى، أكد مسؤول في البحرية الباكستانية أن بلاده ستشتري أربع فرقاطات من طراز "ميلجيم بلوك 1" من تركيا، إلا أنهم لن يكشفوا عن قيمة الصفقة.

"ميلجيم" هو اسم برنامج السفن الحربية الوطني في تركيا، وأوضح أن "الفرقاطات مزودة بتكنولوجيا حديثة مضادة للغواصات"، ولبحرية الباكستانية "ستكون قادرة على تركيب صواريخ نووية أو تقليدية عليها"، وفق المسؤول.

وسوف يتم تصنيع أول سفينتين بطول 99.5 متر، في حوض للسفن البحرية باسطنبول، بينما سيتم تصنيع السفينتين الاخريين في مدينة كراتشي الساحلية بالجنوب الباكستاني.