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الرئيسية | خارج الحدود | استفتاء أوروبي حول اعتماد التوقيت الصيفي

استفتاء أوروبي حول اعتماد التوقيت الصيفي

استفتاء أوروبي حول اعتماد التوقيت الصيفي
هسبريس - متابعة
الجمعة 06 يوليوز 2018 - 00:51

يتم سؤال الأوروبيين حول ما إذا كانوا يفضلون الإبقاء على التوقيت الصيفي أو إلغائه، والذي يتم بموجبه تقديم عقارب الساعة بمقدار ساعة لمدة ستة أشهر من السنة.

وأطلقت المفوضية الأوروبية مسحا، يستمر حتى 16 غشت، لسؤال مواطني الاتحاد الأوروبي حول ما إذا كانوا يفضلون الإبقاء على التوقيت الصيفي أو إلغاءه، وكذلك ما إذا كانوا يفضلون أيام الصيف -عندما يتم تقديم الساعة- أو أيام فصل الشتاء.

وتأتي الدراسة بناء على طلب من البرلمان الأوروبي في فبراير، وكذلك المواطنين وبالمثل طلب من بعض المواطنين والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ، وفقا للمفوضية .

ومن خلال خمسة أسئلة، يطالب المواطنون بتقييم تجاربهم مع التوقيت الصيفي، ليعلنوا ما إذا كانوا يرغبون في الاحتفاظ بالنظام القائم أو إلغائه، ولماذا، وتحديد ما إذا كانوا يفضلون أن تبقى الساعات بشكل دائم مقدَّمة إلى الأمام أو مؤخَّرة.

وفي مارس الماضي، قال 73% من الألمان إنهم يفضلون إلغاء التوقيت الصيفي وفقا لاستطلاع أجرته شركة التأمين الألمانية "داك". ومع ذلك، توقع عدد قليل منهم أن تنتهي هذه الممارسة في غضون السنوات الخمس المقبلة.

وتم تطبيق نظام التوقيت الصيفي في العديد من البلدان الأوروبية من أجل توفير الطاقة خلال الحرب العالمية الأولى. وينص قانون الاتحاد الأوروبي على إضافة ساعة واحدة في آخر يوم أحد من شهر مارس في أنحاء التكتل، ثم تعود مرة أخرى في يوم الأحد الأخير من شهر أكتوبر سنويا.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (10)

1 - باحث عن الحقيقة الجمعة 06 يوليوز 2018 - 01:05
بعدما يئسنا من حكومتنا التي لا تستمع لنبض الشارع نرجو الله ان يحقق امنيتنا بالغاء الساعة على يد هؤلاء المؤمنين النصارى والمسيحيين
الاهم الف بين قلوبهم ووحد كلمتهم على الغاء الساعة الاضافية
اما ديانا فلا خير يرجى منهم
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51
2 - رشيد الجمعة 06 يوليوز 2018 - 01:06
انشاء الله يقومون بحذفها...لكي يتقرر حذفها ايضا في بلادنا .......
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44
3 - med. الجمعة 06 يوليوز 2018 - 01:11
االامة الصادقة والنزيهة و التي تعرف الاسلام.تتشاور مع شعبها و تاخذ برءيها وتقدر شعبها في كل شي .هذه هي الاسلام في بلاد الاسلام .اما عندنا لاشي ولاشي وسنبقى لاشي وبدون اي شيء.الى الابد .
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33
4 - simo الجمعة 06 يوليوز 2018 - 01:12
المسؤولون عندنا لا يهمهم إستفتاء الشعب لأنهم يعتبروننا مداوبخ. وسوف ينتضرون ما ستمليه عليهم ماماهم فرنسا بعد الإستفتاء الأروبي.
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28
5 - مصطفى الجمعة 06 يوليوز 2018 - 01:12
الاستفتاء إجراء قانوني تحتكم إليه الدول الديموقراطية التي تحترم إرادة شعوبها حيث يتم استشارة كل مكونات المجتمع في بعض القضايا المجتمعية وتتم عملية التعبير عن الرأي بنعم أو لا .
الساعة الإضافية بالمغرب يأمل المغاربة أن يستشاروا في مسألة الإبقاء عليها أو إلغائها باستفتاء شعبي بعيدا عن التبعية المطلقة للاتحاد الأوروبي. ... لأن للمغرب والمغاربة خصوصيات تختلف اختلافا تاما مع الغرب. ..... نتمنى ذلك فعلا. ... أما والحالة أن ننتظر قرار الاتحاد الأوروبي حتى نلتزم بقرارات شعوبهم فتلكم هي العبودية في أرقى تجلياتها.
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23
6 - Said doudan الجمعة 06 يوليوز 2018 - 01:15
الدول التي تحترم شعوبها تجري استفتاء وحنا كل مرة فارضين علينا قانون جديد . رسالتي للدولة المغربية راه الشعب وعا وعاق وعيا من سياسة التبعية العمياء للغرب و الرضوخ لإملاءات صندوق النقد .
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7
7 - أكاديري من المانيا الجمعة 06 يوليوز 2018 - 01:19
قد تتخذ حكومات أوربا إلغاء إضافة ساعة في فصل الصيف ولذلك سوف تقع حكومة المغرب في مأزق لأنهم كذبوا على الشعب المغربي أن إضافة ساعة في المغرب للحفاظ على الطاقة هههه ويضطرون متابعة مامهم أوربا للإلغاء ولا أعرف ماهي الكذبة الجديدة التي سوق يقولونها للشعب المغربي ، لأن إضافة ساعة القبيحة والسيئة والتي يرفضها 99 بالمئة من الشعب ليس للحفاظ على الطاقة كما يزعمون إنما يتبعون ماماهم فرنسا ولمصالحهم كالمشاربع والشركات والمعامل. ...
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9
8 - ماروكي الجمعة 06 يوليوز 2018 - 01:25
اللهم بارك في ما يقومون به حتى تتبعهم حكومتنا الصماء التي لها اذان صمّاء....زيادة ساعة ليس لها اي معنى لدى عموم المواطنين....واتحدى اي شخص ان يصطف بجانبه 00000,1% من المواطنين يؤيدون اعتمادها
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9
9 - rachid الجمعة 06 يوليوز 2018 - 01:27
اتمنى من الله عز وجل ان يلغي الاتحاد الاوروبي هذا التوقيت الصيفي. لكي يلغى ايضا من طرف هذه المملكة اليئيسة بتتبعها خطوات ماما فرنسا.
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8
10 - un-schizophrène الجمعة 06 يوليوز 2018 - 01:33
On est bizarre!!Cette histoire d'heure d'été nous bouleverse tellement!!Et pourtant c'est très simple on fait comme tous les humains ils nous disent rajoutez une heure on le fait la nuit en été en dormira une heure de moins mais cette heure on la récupère au passage de l'heure d'hiver et on dormira une heure de + mais non nous sommes pas comme les autres on refuse,on tape sur la table...tout le monde a quelque chose à reprocher à cette heure,le gouvernement est mauvais,le voisin,le supérieur hiérarchique,son prof....on est malade schizophrènes,égoïstes,haineux... allez trouvez un marocain qui reconnaît ses torts.
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