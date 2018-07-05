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الرئيسية | خارج الحدود | عدد قتلى الحرارة في كندا يرتفع إلى 33 ضحية

عدد قتلى الحرارة في كندا يرتفع إلى 33 ضحية

عدد قتلى الحرارة في كندا يرتفع إلى 33 ضحية
هسبريس - رويترز
الخميس 05 يوليوز 2018 - 22:30

قال مسؤولون في مجال الصحة اليوم الخميس إن عدد القتلى بسبب موجة حارة في إقليم كيبيك في كندا زاد إلى أكثر من المثلين ليصل إلى 33 مع وصول الظروف المناخية القاسية في وسط وشرق كندا إلى ذروتها.

وأضافت هيئة الأرصاد الكندية تحذيرا من الضباب الدخاني لبعض مناطق الإقليم اليوم الخميس وهو اليوم الذي من المتوقع أن تنكسر فيه الموجة الحارة.

وقال المسؤولون إن 18 من الضحايا كانوا في مونتريال بينما توفي الآخرون في مناطق في جنوب كيبيك.

وأضافوا أن الضحايا كانوا يعيشون في ظروف صعبة وكثير منهم يعاني من مشاكل مثل تعاطي المخدرات أو أمراض مزمنة أو أمراض عقلية.

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