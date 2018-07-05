24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
05/07/2018
الأيام القادمة
|5
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|04:30
|06:18
|13:37
|17:17
|20:46
|22:19
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
هل تؤيد (ين) بقاء الفرنسي رونار مدربا للمنتخب المغربي؟
- بيرغ: المنتخب السويدي تعلم اللعب دون زلاتان
- هل يرحل كريستيانو رونالدو عن ريال مدريد؟
- تزوير يجر مسؤولين جماعيين وموظفا إلى التحقيق
- مع صاحبة معدل 20/20
- سان جيرمان يتعاقد مع مدافع عمره 15 عاما
المبادلات التجارية للمغرب وإسرائيل تتحدى دعوات "تجريم التطبيع" (5.00)
نقابة فرنسية تكشف ظروف "عبودية حديثة" لعمال فلاحيين مغاربة (5.00)
- شخصيات مغربية تدعو إلى تعليق مقاطعة الحليب لمدة 10 أسابيع - (205)
- المومني يبرئ ذمة الداعين إلى تعليق المقاطعة من أموال "دانون" - (169)
- العثماني: أدعو المغاربة إلى الافتخار بالمساحة المتاحة للتعبير عن الرأي - (124)
- كروط: أحكام السجن ضد "معتقلي الريف" مخففة لا تقبل التقييم - (85)
- زيادة التعويضات العائلية سنة 2019 .. النقابات تحذّر والحكومة توضّح - (85)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
Imprimer
عدد قتلى الحرارة في كندا يرتفع إلى 33 ضحية
الخميس 05 يوليوز 2018 - 22:30
قال مسؤولون في مجال الصحة اليوم الخميس إن عدد القتلى بسبب موجة حارة في إقليم كيبيك في كندا زاد إلى أكثر من المثلين ليصل إلى 33 مع وصول الظروف المناخية القاسية في وسط وشرق كندا إلى ذروتها.
وأضافت هيئة الأرصاد الكندية تحذيرا من الضباب الدخاني لبعض مناطق الإقليم اليوم الخميس وهو اليوم الذي من المتوقع أن تنكسر فيه الموجة الحارة.
وقال المسؤولون إن 18 من الضحايا كانوا في مونتريال بينما توفي الآخرون في مناطق في جنوب كيبيك.
وأضافوا أن الضحايا كانوا يعيشون في ظروف صعبة وكثير منهم يعاني من مشاكل مثل تعاطي المخدرات أو أمراض مزمنة أو أمراض عقلية.