السعودية تستضيف مؤتمرا دوليا بشأن أفغانستان

هسبريس - متابعة

تستضيف السعودية المؤتمر الدولي للعلماء المسلمين حول السلام والاستقرار في أفغانستان، في مدينتي جدة ومكة المكرمة (غرب) يومي 10 و11 من الشهر الجاري.

وقالت منظمة التعاون الاسلامي، ومقرها جدة، غرب السعودية، في بيان لها مساء أمس الخميس ان "المؤتمر سيقام استنادًا إلى قرارات القمة الإسلامية ومجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي".

وأضافت أن المؤتمر "يحضره كبار علماء الدين في أفغانستان، ونخبة من العلماء المسلمين من أنحاء العالم".

وأشارت إلى أن المؤتمر "يهدف إلى المساعدة في تحقيق السلام والاستقرار بأفغانستان، وإدانة الإرهاب والتطرف العنيف بجميع أشكاله وتجلياته؛ وذلك على أساس تعاليم الدين الإسلامي الحنيف".

وتشهد أفغانستان مواجهات شبه يومية بين عناصر الأمن والجيش الأفغاني من جهة، ومقاتلي حركة "طالبان" من جهة أخرى تسفر عن سقوط ضحايا من الطرفين فضلًا عن عمليات جوية تنفذها الطائرات الحكومية.