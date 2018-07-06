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كُتّاب وآراء
أوروبا تمدد عقوباتها الاقتصادية على روسيا
قرر الاتحاد الأوروبي أمس الخميس، تمديد العقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا 6 أشهر إضافية، بسبب زعزعتها للاستقرار في أوكرانيا.
وأعلن مجلس الاتحاد الأوروبي في بيان له، أن الاتحاد قرر تمديد العقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا حتى 31 يناير 2019.
وتنتهي فترة العقوبات الحالية في 31 يوليوز الحالي.
وبموجب العقوبات، يحظر على الدول الـ 28 الأعضاء في الاتحاد بيع الأسلحة لروسيا، وفرض قيود على تصدير بعض التقنيات المستخدمة في قطاعي النفط والغاز إلى موسكو، إضافة إلى إقصاء البنوك العامة الروسية من القطاع المالي الأوروبي.
تجدر الإشارة إلى أنه يتم تمديد العقوبات المفروضة على روسيا كل 6 أشهر، وتستهدف العقوبات بشكل خاص مجالي التجارة والاستثمار.
وبدأ الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وبلدان أخرى بفرض عقوبات اقتصادية على روسيا، عقب ضمها لشبه جزيرة القرم الأوكرانية في 18 مارس 2014 عبر استفتاء من جانب واحد، والأحداث التي تلتها شرقي أوكرانيا عبر دعم الانفصاليين.