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الرئيسية | خارج الحدود | غضب يلغي مزادا لقضاء ليلة في "زنزانة مانديلا"

غضب يلغي مزادا لقضاء ليلة في "زنزانة مانديلا"

غضب يلغي مزادا لقضاء ليلة في "زنزانة مانديلا"
هسبريس ـ مُتابعة
السبت 07 يوليوز 2018 - 01:50

أعلنت منظمة "CEO Sleepout" الجنوب أفريقية تأجيل مزاد من أجل قضاء ليلة في زنزانة احتجاز الرئيس التاريخي لجنوب أفريقيا نيلسون مانديلا، بسجن جزيرة روبن، في ضوء موجة من الانتقادات.

وذكرت المنظمة، في بيان، أن "القائمين على CEO Sleepout يريدون الإعراب عن اعتذارهم الصادق حال تسببوا في إثارة غضب شخص ما بسبب النية الحسنة لجمع مقدارت مالية لصالح قضية جيدة".

وعرضت المنظمة قضاء ليلة في "الزنزانة رقم 7"، التي عاش فيها زعيم حركة مقاومة نظام الفصل العنصري "أبارتايد"، لمن يدفع أعلى سعر؛ مع بدء المزاد من مبلغ 250 ألف دولار.

وكان من المفترض أن يفوز بهذه الفرصة من يقدم أكبر عرض حتى 17 يوليوز الجاري، ليقضي فيها الليلة التالية المتزامنة مع الذكرى المائوية لميلاد نيلسون مانديلا.

ونفى المتحدث باسم إدارة الجزيرة، ضمن تصريح لصحفية "نيوز 24" المحلية، تقديم أي عرض للإقامة في "زنزانة مانديلا"، لكن المنظمة أوضحت أنها اجتمعت مع السلطات المسؤولة عن الجزيرة، الواقعة على بعد سبعة كيلومترات عن مدينة "كاب تاون" وحصلت على تصريح من أجل تنظيم الحدث.

ويشمل التصريح، بحسب المنظمين، الدخول بشكل حصري إلى الجزيرة في آخر سفينة تصل إليها خلال اليوم، وإجراء زيارة ليلية، واستخدام الزنزانة خلال الليل.

وحظي المزاد بعدة عروض منها واحد بقيمة 350 ألف دولار، تم تسجيله باسم الرئيس السابق لزيمبابوي روبرت موغابي، الذي كان لا يتمتع بعلاقات جيدة مع مانديلا خلال سنواته الأخيرة.

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