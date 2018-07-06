معتقل ببلجيكا تورط في حرق طيار عسكري أردني

هسبريس ـ مُتابعة

كشفت تقارير إخبارية بلجيكية أن أسامة كريّم المعتقل في البلاد، على خلفية اعتداءات باريس خلال نونبر 2015 وبروكسل في مارس 2016، شارك في اغتيال الطيار الأردني معاذ الكساسبة حرقا في فبراير 2015.

وأوضحت صحفية "آخر ساعة" البلجيكية، نقلا عن مصادر من وحدة مكافحة الإرهاب في الشرطة الوطنية، أن "كريّم شارك في قتل الكساسبة حرقا بعدما تم وضعه في قفص بالأراضي السورية".

وكان أسامة قد قاتل في صفوف تنظيم "داعش" منذ 2014 حتى عاد إلى أوروبا في أكتوبر 2015، عندما استضافه "الداعشي" الآخر صلاح عبد السلام في ألمانيا، إلى جانب آخرين من الموالين للتنظيم الإرهابي.

ويعتقد المحققون البلجيكيون أن كريّم، صاحب الـ25 عاما الحامل للجنسية السويدية والمنحدر من أصل سوري، قد قام بدور مهم في الإعداد لاعتداءات باريس التي أودت بحياة 130 شخصا، وبعد أربعة شهور تورط في هجمات بروكسل التي راح ضحيتها 32 شخصا.