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كُتّاب وآراء
طوكيو تعدم مدبّر هجوم بالغاز على مترو الأنفاق
أكدت وزيرة العدل اليابانية، يوكو كاميكاوا، أنه تم إعدام شوكو آساهارا، زعيم الطائفة التي دبرت هجوم بغاز السارين القاتل عام 1995 على مترو أنفاق طوكيو، وستة من أعوانه.
وقالت كاميكاوا، في مؤتمر صحفي، إنها أمرت بتنفيذ عمليات الاعدام "في أعقاب دراسة متأنية جدا"، وأضافت: "أعتقد أنه أمر لا مفر منه أن نفرض عقوبة إعدام بعد جريمة خطيرة وبشعة".
وزعيم الطائفة السابق، الواصل عمره إلى 63 عاما، والستة الاخرون أول أعضاء من التنظيم يتم إعدامهم. غير أن الوزارة لم تكشف عن سبب اختيار هؤلاء المدانين السبعة.
وعمليات الاعدام تلك ترفع إجمالي عدد الاشخاص الذين تم إعدامهم، تحت قيادة حكومة رئيس الوزراء شينزو آبي، إلى 28 شخصا منذ أن تولى السلطة في دجنبر 2012 .
وحُكم على أساهارا، واسمه الحقيقى تشيزو ماتسوموتو، و 12 عضوا في طائفة "أوم شينريكيو" بالإعدام لارتكابهم سلسلة من الجرائم أدت إلى مقتل ما مجموعه 27 شخصا، بما في ذلك الهجوم بالغاز الذى اسفر عن مقتل 13 شخصا وإصابة أكثر من ستة آلاف شخص.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (6)
نشأتها
نشأة طائفة أوم على يد شوكو أساهارا وكانت بدايتها في عام 1984 حيث أنشأ أساهارا ساحةلليوغا في منطقة شيبويا بطوكيو تطورت بعد ذلك لتكون من أعنف الطوائف في تاريخ اليابان.
تسميتها
أوم أو Aum هو اسم تم اقتباسه من الديانة الهندية وتعني الكون، وشنريكيو هي ثلاثة كانجي (رموز يابانية) بحيث شن تعني الحقيقة، ري تعني الحق وكيو تعني تعليم أو ديانة.
نشاط الإغتيالات قبل عام 1995
كانت هناك محاولات من قبل بعض أعضاء المجموعة للقيام بالتخطيط لاغتيالات لبعض رؤساء الجماعات البوذية مثل رئيس سوكا غاكاي.