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الرئيسية | خارج الحدود | طوكيو تعدم مدبّر هجوم بالغاز على مترو الأنفاق

طوكيو تعدم مدبّر هجوم بالغاز على مترو الأنفاق

طوكيو تعدم مدبّر هجوم بالغاز على مترو الأنفاق
هسبريس ـ مُتابعة
الجمعة 06 يوليوز 2018 - 21:35

أكدت وزيرة العدل اليابانية، يوكو كاميكاوا، أنه تم إعدام شوكو آساهارا، زعيم الطائفة التي دبرت هجوم بغاز السارين القاتل عام 1995 على مترو أنفاق طوكيو، وستة من أعوانه.

وقالت كاميكاوا، في مؤتمر صحفي، إنها أمرت بتنفيذ عمليات الاعدام "في أعقاب دراسة متأنية جدا"، وأضافت: "أعتقد أنه أمر لا مفر منه أن نفرض عقوبة إعدام بعد جريمة خطيرة وبشعة".

وزعيم الطائفة السابق، الواصل عمره إلى 63 عاما، والستة الاخرون أول أعضاء من التنظيم يتم إعدامهم. غير أن الوزارة لم تكشف عن سبب اختيار هؤلاء المدانين السبعة.

وعمليات الاعدام تلك ترفع إجمالي عدد الاشخاص الذين تم إعدامهم، تحت قيادة حكومة رئيس الوزراء شينزو آبي، إلى 28 شخصا منذ أن تولى السلطة في دجنبر 2012 .

وحُكم على أساهارا، واسمه الحقيقى تشيزو ماتسوموتو، و 12 عضوا في طائفة "أوم شينريكيو" بالإعدام لارتكابهم سلسلة من الجرائم أدت إلى مقتل ما مجموعه 27 شخصا، بما في ذلك الهجوم بالغاز الذى اسفر عن مقتل 13 شخصا وإصابة أكثر من ستة آلاف شخص.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - أبوياسر الجمعة 06 يوليوز 2018 - 22:00
رسالة واضحة إلى تلك الفئة القليلة التي تطالب بإلغاء عقوبة الإعدام في بلدنا وسنرى هل سيتدخل الغرب أم يتجبر فقط علينا
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29
2 - عربة الجمعة 06 يوليوز 2018 - 22:15
هذا الخبر مهم لكن لم يتطرق إلى معتقدات هذه الطائفة التي تسمي نفسها "أوم شينريكيو" ولو باختصار حتى يستفيد القارئ جيدا.
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8
3 - أوم شنريكيو الجمعة 06 يوليوز 2018 - 22:17
أوم شنريكيو (باليابانية: オウム真理教) وتكتب بالإنجليزية Ōmu Shinrikyō وتعرف في الإعلام العربي بطائفة أوم، تم تغير اسمها إلى ألف (نسبة للحرف الأول في الأبجدية العبرية والعربية) في شهر فبراير من سنة 2003 وهي طائفة دينية يابانية.[1][2][3] اشتهرت هذه الجماعة بعد حادثةتسميم مترو أنفاق طوكيو وكذلك حادثة مقتل عائلة المحامي ساكاموتو تسوتسومي.
نشأتها

نشأة طائفة أوم على يد شوكو أساهارا وكانت بدايتها في عام 1984 حيث أنشأ أساهارا ساحةلليوغا في منطقة شيبويا بطوكيو تطورت بعد ذلك لتكون من أعنف الطوائف في تاريخ اليابان.
تسميتها

أوم أو Aum هو اسم تم اقتباسه من الديانة الهندية وتعني الكون، وشنريكيو هي ثلاثة كانجي (رموز يابانية) بحيث شن تعني الحقيقة، ري تعني الحق وكيو تعني تعليم أو ديانة.
نشاط الإغتيالات قبل عام 1995

كانت هناك محاولات من قبل بعض أعضاء المجموعة للقيام بالتخطيط لاغتيالات لبعض رؤساء الجماعات البوذية مثل رئيس سوكا غاكاي.
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4
4 - عبداللطيف الجمعة 06 يوليوز 2018 - 22:20
واعرين اليابانيين يضحيوا بواحد باش المجتمع يمشي مزيان تخيلوا لو ان حكم باءع المخدرات هو الإعدام كيف غايكون مجتمعنا
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7
5 - رشيد زين العابدين الجمعة 06 يوليوز 2018 - 22:29
من هنا يتضح وبشكل جلي أن الإعدام يبقى الحل الأمثل للتعامل مع هكذا قضايا والتي يكون ضحاياه بالعشرات مما يمكن معه تصدير جو من الارتياح لدى عامة الشعب وإرسال رسالة لكل من تسول له نفسه إزهاق أرواح أناس أبرياء.
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7
6 - نحن في الفتنة الجمعة 06 يوليوز 2018 - 22:39
لو حصل هذا في المغرب لقامت الدنيا و تدخل الي يسوى والي ما يسوى فينا ربنا لا تجعل مصيبتنا في ديننا
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