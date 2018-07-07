إدانة صيدلي ألمانيّ بالغش في علاج للسرطان

هسبريس - د.ب.أ

قضت محكمة ألمانية بسجن صيدلي لمدة 12 عاما بتهمة غش أدوية لعلاج السرطان على نطاق واسع.

وذكر قضاة المحكمة الابتدائية في مدينة إيسن الألمانيةأنه تبين لهم أن الصيدلي، البالغ 48 عاما، كان يقوم بتحضير أدوية كيماوية للسرطان بمادة فعالة ضئيلة للغاية أو بدونها تماما، وكان يحصل ثمنها بالكامل من شركات التأمين الصحي.

وبحسب البيانات، فإن الصيدلي قام بغش أكثر من 14 ألف دواء. بينما قضت المحكمة بمنع المدان، أيضا، من ممارسة الصيدلة مدى الحياة.

ولم يدل المتهم بأي تعليق على الاتهامات الموجهة ضده، أما الادعاء العام فقد طالب بسجن المتهم لمدة ثلاثة عشر عاما وستة أشهر، بينما طالب الدفاع ببراءة المتهم.

جدير بالذكر أن الفضل في الكشف عن هذه الفضيحة يرجع لعاملين اثنين لدى الصيدلي نفسه، وتم تكريمهما بجائزة "كاشف الفساد" الألمانية نهاية عام 2017.