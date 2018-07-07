24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|7
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|04:32
|06:19
|13:37
|17:17
|20:46
|22:18
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- بلجيكا تطيح بالسامبا وأوروبا تحتكر المربع الذهبي لمونديال روسيا
- الأمن يوقف شخصا حاول إرشاء شرطية في الرباط
- محتجون يستنكرون بالرباط "الحكم الجائر" ضد الصحافي المهداوي
- رصيف الصحافة: المغرب يستقبل نصف السيارات المسروقة بإسبانيا
- عبد المومني وضمانات سنطرال
شعار "الإنجاز والصمت" يَضع العثماني أمام الفشل وضعف التواصل (5.00)
اغتيال معارضي البوليساريو بتندوف يُحرج الجزائر أمام الأمم المتحدة (5.00)
صحافي سوداني يروي مشاهداته بالمغرب .. بهاء "مدينة البهجة" (5.00)
- عبد المومني: "سنطرال" قدّمت ضمانات .. وفلاحون معرضون للضياع - (122)
- كروط: ضحايا قوات الأمن أولى بالتعاطف من نشطاء حراك الريف - (115)
- بنشماش: شعبوية بنكيران أضرت البلاد .. والأحزاب في قاعة الانتظار - (91)
- ناصر بوضياف .. "قُنيطري" يأمل إزاحة بوتفليقة من رئاسة الجزائر - (62)
- تصريحات حول "أمازيغية القضاء" تُغضب نشطاء .. والنباوي يوضح - (58)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
إدانة صيدلي ألمانيّ بالغش في علاج للسرطان
قضت محكمة ألمانية بسجن صيدلي لمدة 12 عاما بتهمة غش أدوية لعلاج السرطان على نطاق واسع.
وذكر قضاة المحكمة الابتدائية في مدينة إيسن الألمانيةأنه تبين لهم أن الصيدلي، البالغ 48 عاما، كان يقوم بتحضير أدوية كيماوية للسرطان بمادة فعالة ضئيلة للغاية أو بدونها تماما، وكان يحصل ثمنها بالكامل من شركات التأمين الصحي.
وبحسب البيانات، فإن الصيدلي قام بغش أكثر من 14 ألف دواء. بينما قضت المحكمة بمنع المدان، أيضا، من ممارسة الصيدلة مدى الحياة.
ولم يدل المتهم بأي تعليق على الاتهامات الموجهة ضده، أما الادعاء العام فقد طالب بسجن المتهم لمدة ثلاثة عشر عاما وستة أشهر، بينما طالب الدفاع ببراءة المتهم.
جدير بالذكر أن الفضل في الكشف عن هذه الفضيحة يرجع لعاملين اثنين لدى الصيدلي نفسه، وتم تكريمهما بجائزة "كاشف الفساد" الألمانية نهاية عام 2017.