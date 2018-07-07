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الرئيسية | خارج الحدود | اتهام للصين بمحاولة تجنيد نائب برلماني ألماني

اتهام للصين بمحاولة تجنيد نائب برلماني ألماني

اتهام للصين بمحاولة تجنيد نائب برلماني ألماني
هسبريس ـ مُتابعة
السبت 07 يوليوز 2018 - 02:45

ذكرت صحيفة "زود دويتشه تسايتونغ" أن صينيين تواصلوا مع عضو محافظ في البرلمان الألماني عدة مرات، في صيف 2016، وعرضوا عليه أموالا مقابل خبرته وما يعلمه بحكم موقعه.

وقالت الصحيفة إن جهاز المخابرات الألماني حذر النائب، قبل وقت قصير من سفره إلى الصين، من أنه يعتقد أن المخابرات الصينية وراء هذه الاتصالات؛ بينما لم تعلن الصحيفة هوية النائب.

وأضاف المصدر أن أحد الموظفين في البرلمان تلقى في قضية ثانية عشرة آلاف يورو مقابل معلومات، وسافر أيضا إلى الصين حيث واجه ضغوطا.

ويأتي تقرير الصحيفة في وقت تحث فيه الصين الاتحاد الأوروبي على إصدار بيان مشترك قوي يدين سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المتعلقة بالتجارة، خلال قمة مقررة شهر يوليوز الجاري، وعلى تشكيل تحالف بينها وبين الاتحاد القاري.

كما عرضت بيكين فتح مزيد من أسواقها أمام التجارة مع أوروبا، في بادرة حسن نية تعكس مدى قلقها من نشوب حرب تجارية مع الولايات المتحدة الأمريكية مع فرض ترامب رسوما على واردات صينية بمليارات الدولارات.

ورفضت أوروبا، الحريصة على علاقاتها التاريخية الوثيقة مع الولايات المتحدة، اقتراحات السلطات الصينية بهذا الشأن. كما يسعى الاتحاد الأوروبي إلى تمرير قانون يسمح بتدقيق أكبر في عمليات الاستحواذ الصينية على شركات أوروبية.

وقال لو كانغ المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، في إفادة صحفية، إنه لم يسمع بالأمر وليست لديه معلومات بشأنه. في وقت يزور رئيس الوزراء الصيني، لي كه تشيانغ، ألمانيا الأسبوع المقبل للقاء المستشارة أنغيلا ميركل.

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