24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

07/07/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
04:3206:1913:3717:1720:4622:18
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد (ين) بقاء الفرنسي رونار مدربا للمنتخب المغربي؟

  1. بركة: أحكام معتقلي الريف ثقيلة .. و"الضربة وصلت إلى العظم" (5.00)

  2. شعار "الإنجاز والصمت" يَضع العثماني أمام الفشل وضعف التواصل (5.00)

  3. اغتيال معارضي البوليساريو بتندوف يُحرج الجزائر أمام الأمم المتحدة (5.00)

  4. صحافي سوداني يروي مشاهداته بالمغرب .. بهاء "مدينة البهجة" (5.00)

  5. تونس ترحب بالترشح لمونديال مشترك مع المغرب (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | فرنسا توسع الحماية القانونية لداعمي المهاجرين

فرنسا توسع الحماية القانونية لداعمي المهاجرين

فرنسا توسع الحماية القانونية لداعمي المهاجرين
هسبريس ـ مُتابعة
السبت 07 يوليوز 2018 - 02:32

أبطل المجلس الدستوري الفرنسي شقا من قانون يحظر تقديم المساعدة للمهاجرين غير النظاميين، وجاء الحكم بعد عدة دعاوى استئنافية اقامها المزارع سيدريك ايرو وشخص آخر ضد إدانتهما بموجب القانون.

وكان ايرو، وهو مزارع في وادي جبلي بالقرب من الحدود الإيطالية، قد اعتقل بشكل متكرر لمساعدة المهاجرين الذين يعبرون إلى فرنسا.

وقال المجلس إنه "من غير الدستوري أن يوفر القانون الحصانة لأشخاص يقدمون المساعدة الإنسانية للمهاجرين غير الشرعيين فيما يتعلق بإقامتهم في فرنسا فقط".

واضاف أن "الحصانة يجب أن تمتد، أيضا، لتشمل مساعدة المهاجرين على التنقل عبر فرنسا لأسباب إنسانية، ولكن ليس لمساعدتهم على دخول البلاد بشكل غير قانوني".

وأشار وزير الداخلية جيرار كولومب، في رده، إلى أن الحكومة اقترحت بالفعل مسودة قانون مطروحة حاليا أمام البرلمان.

وقال المجلس، من ناحية أخرى، إنه يجب تفسير القانون بأنه يمنح الحصانة لكل أشكال المساعدة للمهاجرين غير الشرعيين المقيمين في فرنسا، أو يتنقلون عبرها، طالما أن المساعدة تقدم لأغراض إنسانية.

غير أن كولومب قال إنه يجب ألا يطبق الإعفاء على المساعدة التي تقدم "لأغراض النشطاء". واعتبر أن القانون ضد مساعدة المهاجرين غير الشرعيين هو "الأساس للكفاح ضد مهربي البشر".

ويأتي الحكم وسط نزاع سياسي كبير في أوروبا بشأن المسؤولية عن المهاجرين الذين يصلون عبر البحر، فيما تقول إيطاليا إنها لن تقبل مهاجرين تنقذهم المنظمات الخيرية من بين أمواج البحر الأبيض المتوسط.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.