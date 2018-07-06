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الرئيسية | خارج الحدود | نشطاء سعوديون يطلبون اعتقال راقصة مغربية

نشطاء سعوديون يطلبون اعتقال راقصة مغربية

نشطاء سعوديون يطلبون اعتقال راقصة مغربية
هسبريس من الرباط
الجمعة 06 يوليوز 2018 - 18:35

طالب نشطاء سعوديين هيئة مكافحة المخدرات في بلدهم بالقبض على المغنية والراقصة المغربية وداد سيري، بعد إعلانها أن "المخدرات شيء يمكن تعاطيه".

وتصدر "هاشتاغ" حملة القبض على وداد سيري "ترند" السعودية على موقع "تويتر"، بسبب ظهور الراقصة في مقطع "فيديو" تقول إنها "لو فكرت في شراء الكوكايين بكامل وعيها فهي حرة"، مؤكدة أنها ستعلن تعاطي الكوكايين في حال أقدمت على ذلك، ومبرزة أنّها "لا تخشى أحداً في مقابل ما تقوم به من فعل، سواء كان صائباً أو خاطئا"، كما اعترفت بأنها ترغب في تعاطي الكوكايين لكن والدتها تعارض ذلك، قائلة: "لا أتعاطى كوكايين.. نفسي.. بس أمي تذبحني".

واعتبر النشطاء السعوديون أنّ الراقصة وداد سيري تنشر بشكل مستمر فيديوهات مثيرة للجدل وخادشة للحياء ومسيئة إلى السعودية، داعين السلطات إلى ملاحقتها وإجبارها على الالتزام بقوانين وأنظمة المملكة.

وقالت إحدى المتابعات على مواقع التواصل الاجتماعي: "تحرض بنات السعودية على التعاطي وهي تعيش الآن بالسعودية. إذا أكرمت الكريم ملكته وإذا أكرمت اللئيم تمرد. نتمنى عقابها لتكون عبرة لغيرها"، وأضافت أخرى: "تجرأت وتمردت وقللت من احترام البلد وأهله، وألفاظها السوقية وتصرفاتها المبتذلة شاهدة عليها، ليتهم يطهرون البلد منها ومن أشكالها"، ووافقها الرأي شخص آخر قائلا: "في عُرف البلد وتقاليده..تمنينا احترامًا بسيطًا ممن يدعون الانتماء له، الذين يضعون شعارها بجانب أسمائهم، لكننا عبثًا نقوّم المعوجّ وننصح القاصر في فهمه، أطالب بجعلها عبرةً لمن يعتبر..خصوصًا وهي تخضع لقوانين الدولة المقيمة فيها، ألا لعنة الله على الفاسقين".

فيما قال مغردون آخرون إن "حملة المطالبة باعتقال وداد سيري تعد تحريضا وتهجما عليها"، موضحين أنها تنشر فيديوهاتها عبر حسابها الشخصي على "سنابشات"، وأن ناشطين هم من ينقلونها عبر "تويتر" لتشكل قضية رأي عام.

واشتهرت وداد سيري بعدة فيديوهات، أبرزها دعوتها الرجل الخليجي إلى تطليق زوجته في حالات عديدة، بحجّة أن المرأة الخليجية "ذات طابع نكدي".

وكان أول ظهور لوداد سيري في العام 2012، عبر برنامج المواهب والمسابقات الشهير "آراب غوتالنت" على فضائية "إم بي سي" من خلال تأديتها رقص هندي، وأرجعت حديثها باللهجة الخليجية إلى أصولها السعودية، قائلة إن جدها سعودي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (23)

1 - عبداللطيف الجمعة 06 يوليوز 2018 - 18:48
للأسف بعض المغربيات سواء بالمغرب او الخارج يشوهن صورة المغرب وآخر فضيحة بطلة فيلم الزين لي فيك تقوم بانجاز فيلم اخر اكثر شوهة للمعرببات تلعب فيه دور سحاقية البلاد فين غادية التسول الدعارة الفقر الانتحار حوادث السير الخ...
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39
2 - الجنرال صفوان الجمعة 06 يوليوز 2018 - 18:49
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
إنما الأمم الأخلاق ما بقيت.... فـإن هُمُوُ ذهبــت أخـلاقهم ذهــبوا
وا ربيو وليداتكم أ الإخوان و الله يصلح الحال يا رب فالأمور تسير نحو الأسوء
هاد الأجيال القادمة كاااارثة بكل المقاييس يا ربي تسترنا
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22
3 - عايق بزاف الجمعة 06 يوليوز 2018 - 18:50
فين ما مشيتوا كتشوهو بينا . الناس تصدر التكنلوجيا و نحن نصدر العاهرات . اشتري يا هسبريس
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27
4 - مغرب الجمعة 06 يوليوز 2018 - 18:54
لست مدافعا عنها لكن من يسمع كلام السعوديين يظن انهم ملائكة لكن العالم يعرف نفاقهم فالقول في جهة و التطبيق في جهة
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37
5 - الخطابي الجمعة 06 يوليوز 2018 - 18:56
كلام النشطاء معقول ومقبول وما كنّا لتتصرف الا بمثل تصرفهم لو الامر يعنينا وانا مع كل ما قيل الا العزف على وتر نساؤنا أسرف النساء ونحن لسنا كالآخرين بلا بلا بلا شعب الله المختار اخلاقيا فتلك الأسطوانة كسرها راغب غلامه الذي قدم بلد الحرم وتهافتت عليها السعوديات عناقا وهو يتلمس أجسادهن علنا لقد سقط القناع وذاب الجليد لما رفعت القيود وانعتقوا شيئا ما فظهر معدنهن وداك التمتيل مبقاش خدام القمع والعنف من كان يلجمهن البيوت .
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11
6 - محمد الجمعة 06 يوليوز 2018 - 18:57
اول مرة اتفق مع السعوديين
ايتها الراقصة انت في بلد مسلم اسمه السعودية ولست في السويد حتى تتصرفي بهذه الحرية في الانحراف
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5
7 - اولادي حياتي الجمعة 06 يوليوز 2018 - 18:57
هاذ النوع هو الذي مخلي المغاربة رأسهم في الارض. الله يهديهم أو يديهم ونتهناو.
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16
8 - عبدو الجمعة 06 يوليوز 2018 - 19:02
بما ان جدها سعودي ،رفع القلم عنها .هي لاتخصنا حتى لو كانت تحمل الجنسية المغربية .أصولها سعودية
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16
9 - karim الجمعة 06 يوليوز 2018 - 19:03
دائما فضائح المغاربة الأخلاقية تحمل تاء التأنيت ، اللهم عفوا عن نسائنا.
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4
10 - الخميس الجمعة 06 يوليوز 2018 - 19:03
على الراقصة المغربية احترام البلد الذي تعيش فيه، فالمغاربة أنفسهم ىقيمون الدنيا ويقعدوها عندما تطل علينا غربية بعادات وتقاليد غريبة عن مجتمعنا، احترمي أهل الدار يا أختي وكشهادة والشهادة تكون لله بحكم عيشي هناك سنتين أشهد أن أغلب السعوديين يحترمون المغاربة أكثر من أي شعب آخر.ا
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3
11 - مجتمع الجمعة 06 يوليوز 2018 - 19:03
ترحيل نهائي ثم تقديمها للسلطات المغربية و فتح تحقيق في هذه القضية . كما يقول المثل " اللحم إلى خناز اهزوه ماليه " شوهتو صورة المغربيات في الخليج. لا حول ولا قوة الا بالله.
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4
12 - من المغرب الجمعة 06 يوليوز 2018 - 19:11
على المغاربة منذ تولي ولي العهد بن سلمان الحكم وصديقه ال الشيخ تركي تغيرت العلاقات المغربية السعودية.واصبح العديد من النشطاء السعوديين يتطاولون على المغاربة .ولم يقفو عند هذا الحد بل سخرو جيشا الكترونيا للتاثير على الراي العام المغربي .وذالك باستغلال قضايا قديمة او قضايا حساسة لاستغلالها كموضوع الريف وغيرها.وعلى المغرب ان يفطن لهذه الموامرة
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2
13 - مهاجر الجمعة 06 يوليوز 2018 - 19:12
نحن لا نريد السعوديون ان يتفوهوا ولو بكلمة في عرضنا ونحن لهم بالمرصاد لكن نطالب السلطات بعدم السماح للفتيات المغربيات السفر إلى السعوديه من أجل العمل وهذا فرض عين فالكرامة فوق كل اعتبار .
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14 - عبده/ الرباط الجمعة 06 يوليوز 2018 - 19:12
اذا كان موضوع هذه الراقصة صحيحا ... و كانت فعلا مغربية فنرجو من السلطات السعودية ان تلقي عليها القبض ليس من اجل احترام قوانين السعودية بل من اجل محاكمتها و طردها الى بلدها ... فما تقوم به امر لا يشرفنا كمغاربة .... اما اذا كانت جنسيتها سعودية باعتبار جدها سعودي فيجب تطبيق نفس الشيء اي المحاكمة
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15 - غريب الجمعة 06 يوليوز 2018 - 19:13
انا اتفق معكم في مواقفكم ادا أقدمت فعلا هاده ( الراقصة ) كما تقولون في أفعال تخدش الحياء وتنشر الرديلة عندكم
لاكن ماهو موقفكم
.تصولون وتجولون الارض طولا وعرضا للبحت على الملدات والشهوات وليس في ادهانكم الا الجنس
أولى ان تنظفوا بيوتكم وعقولكم بدل ان تلوموا الاخرين
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16 - مغربي يحب المغرب الجمعة 06 يوليوز 2018 - 19:18
اذا كان الدافع هو الفقر ؟!لماذا بالضبط المغربيات رغم وجود بنات اكثر فقرا مثل سوريا والعراق و اليمن و فلسطين انا احمل المسؤولية للحكومة لإيجاد الحل لهذه الظاهرة
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17 - الواقعي الجمعة 06 يوليوز 2018 - 19:20
ليت الحملة كانت ايضا ضد من يعتبر شهداء فلسكين انتحاريين و ضد من باع فلسطين بصفقة قرن و ضد من يأتون من ابنائكم لنشر الرذيلة في المغرب و ضد 3000 امير ممن يسرقون ثرواتكم وضد من يقتل ابناء اليمن و ضد من حارب المسلمين في مصر و ضد من حاصر قطر و ضد من اهدى ترامب 400 مليار دولار من قوت السعوديين .ثم بعد ذلك تكون حملة ضد الراقصة و التي اتمنى اعتقالها ايضا
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18 - خالد الجمعة 06 يوليوز 2018 - 19:26
المثل يقول كل شاة تتعلق من كرعها. هناك اناس بقولون شوهتوا وجه المغرب. انا اقول لا. المشكل ان المغربيات يقمن بدالك علانية.هادا هو المشكل. اما قريش الدين يدعون الدين واليقين فيقومون باشياء اكثر بكثير مما يقوم به المغربيات. ولكن دالك يكون مستور. لهادا نقول للمغربيات ادا ابتليتوا فاستتروا. حتى لا تعطوا الفرصة ليطلقوا السنتهم.
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19 - Hicham الجمعة 06 يوليوز 2018 - 19:27
هي قبل أن تكون مغربية فهي مسلمة ، ولكن المغرب والإسلام ، شيء و هذه الفتاة شيء آخر ، وهذه الظواهر الكارثية هي في كل زمان ومكان ، والآن أصبحت للعيان بسبب التكنولوجية الحديثة ، نطلب لهؤلاء في كل مكان من المشرق إلى المغرب ، الهداية ، فهي نعمة من الله ، نتمناها لأي عبد من عُبَّاد الله ومن عِبَادِه الذين تاهوا في متاع الغرور .
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20 - مغربية الجمعة 06 يوليوز 2018 - 19:28
و هل السعوديات بحاجة لمن يحرضهن على الرذيلة او التعاطي ليرى فقط النشطاء السعوديون فيديوهات مخلة بالاداب للسعوديات داخل و خارج المملكة . اما المغربيات اللواتي يقيمن في دول الخليج فعلى سلطات المغرب ان تجردهن من الجنسية المغربية لانهن يسئن لنا كثيرا في حين هناك الكثير من النساء من كل جنسيات العالم يقمن باكثر من دلك لكن بالخفاء
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21 - RAMO الجمعة 06 يوليوز 2018 - 19:30
هذا الراقصة ،الله يهديها ، بتصريحاتها تلك أمام مجتمع
لا زال في طور التكوين ،
إن ذلك المجتمع لم يحسم بعد في موضوع سياقة المرأة
للسيارة ،أهي حلال أم حرام ؟
أريد أن أعرف هل هؤلاء الناشطون ناشطين بعفوية ،
وبدون منشطات (زعما، زعما ؟؟؟؟)
أنا لا أدافع عن الراقصة ، وإنما أتحدث عن منافقين ،
أخبار أفعالهم منتشرة في جميع أرجاء الكون. (زعما يلعبوا علينا الدور).
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22 - امحمدDz الجمعة 06 يوليوز 2018 - 19:34
الحمد لله مازالت صورة المرأة المغربية الشريفة العفيفة حاضرة واتمتع بانطباع حسن وسمعة طيبة تبعث شعورا لذيذ.ا و قائمة صورتها في ذهني لا تهتز و لا يتشوه البورتريportrait ديالها عند سماع مثل هاته الأخبار الملوثة لسمعة المغربيات .
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23 - مومو الجمعة 06 يوليوز 2018 - 19:39
ﻻ اعرف مادا تفعل هده الراقصة في السعودية علما ان الرقص و الغناء ممنوعين في بﻻد الحرمين لمدا ﻻ يثم طردها بكل بساطة
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