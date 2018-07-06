نشطاء سعوديون يطلبون اعتقال راقصة مغربية

هسبريس من الرباط

طالب نشطاء سعوديين هيئة مكافحة المخدرات في بلدهم بالقبض على المغنية والراقصة المغربية وداد سيري، بعد إعلانها أن "المخدرات شيء يمكن تعاطيه".

وتصدر "هاشتاغ" حملة القبض على وداد سيري "ترند" السعودية على موقع "تويتر"، بسبب ظهور الراقصة في مقطع "فيديو" تقول إنها "لو فكرت في شراء الكوكايين بكامل وعيها فهي حرة"، مؤكدة أنها ستعلن تعاطي الكوكايين في حال أقدمت على ذلك، ومبرزة أنّها "لا تخشى أحداً في مقابل ما تقوم به من فعل، سواء كان صائباً أو خاطئا"، كما اعترفت بأنها ترغب في تعاطي الكوكايين لكن والدتها تعارض ذلك، قائلة: "لا أتعاطى كوكايين.. نفسي.. بس أمي تذبحني".

واعتبر النشطاء السعوديون أنّ الراقصة وداد سيري تنشر بشكل مستمر فيديوهات مثيرة للجدل وخادشة للحياء ومسيئة إلى السعودية، داعين السلطات إلى ملاحقتها وإجبارها على الالتزام بقوانين وأنظمة المملكة.

وقالت إحدى المتابعات على مواقع التواصل الاجتماعي: "تحرض بنات السعودية على التعاطي وهي تعيش الآن بالسعودية. إذا أكرمت الكريم ملكته وإذا أكرمت اللئيم تمرد. نتمنى عقابها لتكون عبرة لغيرها"، وأضافت أخرى: "تجرأت وتمردت وقللت من احترام البلد وأهله، وألفاظها السوقية وتصرفاتها المبتذلة شاهدة عليها، ليتهم يطهرون البلد منها ومن أشكالها"، ووافقها الرأي شخص آخر قائلا: "في عُرف البلد وتقاليده..تمنينا احترامًا بسيطًا ممن يدعون الانتماء له، الذين يضعون شعارها بجانب أسمائهم، لكننا عبثًا نقوّم المعوجّ وننصح القاصر في فهمه، أطالب بجعلها عبرةً لمن يعتبر..خصوصًا وهي تخضع لقوانين الدولة المقيمة فيها، ألا لعنة الله على الفاسقين".

فيما قال مغردون آخرون إن "حملة المطالبة باعتقال وداد سيري تعد تحريضا وتهجما عليها"، موضحين أنها تنشر فيديوهاتها عبر حسابها الشخصي على "سنابشات"، وأن ناشطين هم من ينقلونها عبر "تويتر" لتشكل قضية رأي عام.

واشتهرت وداد سيري بعدة فيديوهات، أبرزها دعوتها الرجل الخليجي إلى تطليق زوجته في حالات عديدة، بحجّة أن المرأة الخليجية "ذات طابع نكدي".

وكان أول ظهور لوداد سيري في العام 2012، عبر برنامج المواهب والمسابقات الشهير "آراب غوتالنت" على فضائية "إم بي سي" من خلال تأديتها رقص هندي، وأرجعت حديثها باللهجة الخليجية إلى أصولها السعودية، قائلة إن جدها سعودي.