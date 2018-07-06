إردوغان يتعهد بتنصيب وزراء من خارج حزبه

تولاي كارادينز*

تعهد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، اليوم الجمعة، بتعزيز كفاءة الحكومة‭ ‬عند البدء في تطبيق نظام الرئاسة التنفيذية، الأسبوع المقبل، وقال إن مجلس الوزراء الجديد سيتضمن وزراء من خارج حزب العدالة والتنمية الحاكم.

وتنتقل تركيا إلى النظام الرئاسي يوم الاثنين القادم، عندما يؤدي إردوغان اليمين الدستورية لولاية رئاسية من خمس سنوات، بعد فوزه في الانتخابات التي جرت يوم 24 يونيو الماضي.

وقال إردوغان لمسؤولين في حزبه AKP، في أول خطاب رئيسي يلقيه منذ الانتخابات، "نعمل على زيادة فاعلية أجهزة الدولة وجعلها أكثر كفاءة من خلال دمج المؤسسات التي تقوم بمهام متشابهة وحل المؤسسات غير الفاعلة".

وأيد الأتراك تغيير النظام السياسي بفارق بسيط خلال استفتاء جري العام الماضي؛ ويقول معارضون إن هذا التحول سيقوض الديمقراطية في البلد عضو حلف شمال الأطلسي، ويرسخ حكم الفرد.

وبموجب التغييرات، يُلغى منصب رئيس الوزراء ويكون بمقدور الرئيس تشكيل الحكومة واستحداث وزارات وإقالة موظفين حكوميين دون الحاجة لموافقة البرلمان.

وقال إردوغان: "نعمل على تشكيل حكومة تضم وزراء من خارج الحزب". وأضاف أن ذلك سيتيح لهم "فرصة النظر للأمور بموضوعية أكبر". ومن المقرر أن يعلن إردوغان الحكومة الجديدة مساء الاثنين من الأسبوع المقبل.

وقال مصطفى إليتاش، المسؤول الكبير في حزب العدالة والتنمية، ضمن تصريح للصحفيين إنه يعتقد أن وزيرا أو وزيرين قد يتم اختيارهما من بين نواب البرلمان، لكن الحكومة ستتألف بالأساس من أشخاص من خارج المجلس، وقد تشمل وزراء سابقين.

وسيؤدي رجب طيب إردوغان اليمين في البرلمان في التاسع من يوليوز، قبل مراسيم تقام في قصر الرئاسة، وهو ما سيكون إيذانا ببدء العمل بنظام الرئاسة التنفيذية ليحل محل النظام البرلماني الذي كان يضع أغلب السلطات في يد رئيس الوزراء والحكومة.