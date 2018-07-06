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الرئيسية | خارج الحدود | إردوغان يتعهد بتنصيب وزراء من خارج حزبه

إردوغان يتعهد بتنصيب وزراء من خارج حزبه

إردوغان يتعهد بتنصيب وزراء من خارج حزبه
تولاي كارادينز*
الجمعة 06 يوليوز 2018 - 16:41

تعهد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، اليوم الجمعة، بتعزيز كفاءة الحكومة‭ ‬عند البدء في تطبيق نظام الرئاسة التنفيذية، الأسبوع المقبل، وقال إن مجلس الوزراء الجديد سيتضمن وزراء من خارج حزب العدالة والتنمية الحاكم.

وتنتقل تركيا إلى النظام الرئاسي يوم الاثنين القادم، عندما يؤدي إردوغان اليمين الدستورية لولاية رئاسية من خمس سنوات، بعد فوزه في الانتخابات التي جرت يوم 24 يونيو الماضي.

وقال إردوغان لمسؤولين في حزبه AKP، في أول خطاب رئيسي يلقيه منذ الانتخابات، "نعمل على زيادة فاعلية أجهزة الدولة وجعلها أكثر كفاءة من خلال دمج المؤسسات التي تقوم بمهام متشابهة وحل المؤسسات غير الفاعلة".

وأيد الأتراك تغيير النظام السياسي بفارق بسيط خلال استفتاء جري العام الماضي؛ ويقول معارضون إن هذا التحول سيقوض الديمقراطية في البلد عضو حلف شمال الأطلسي، ويرسخ حكم الفرد.

وبموجب التغييرات، يُلغى منصب رئيس الوزراء ويكون بمقدور الرئيس تشكيل الحكومة واستحداث وزارات وإقالة موظفين حكوميين دون الحاجة لموافقة البرلمان.

وقال إردوغان: "نعمل على تشكيل حكومة تضم وزراء من خارج الحزب". وأضاف أن ذلك سيتيح لهم "فرصة النظر للأمور بموضوعية أكبر". ومن المقرر أن يعلن إردوغان الحكومة الجديدة مساء الاثنين من الأسبوع المقبل.

وقال مصطفى إليتاش، المسؤول الكبير في حزب العدالة والتنمية، ضمن تصريح للصحفيين إنه يعتقد أن وزيرا أو وزيرين قد يتم اختيارهما من بين نواب البرلمان، لكن الحكومة ستتألف بالأساس من أشخاص من خارج المجلس، وقد تشمل وزراء سابقين.

وسيؤدي رجب طيب إردوغان اليمين في البرلمان في التاسع من يوليوز، قبل مراسيم تقام في قصر الرئاسة، وهو ما سيكون إيذانا ببدء العمل بنظام الرئاسة التنفيذية ليحل محل النظام البرلماني الذي كان يضع أغلب السلطات في يد رئيس الوزراء والحكومة.

*رويترز

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - م المصطفى الجمعة 06 يوليوز 2018 - 17:28
هناك حملة إعلامية كبيرة ومتنوعة من حيث التمجيد والمدح والنطبيل والتزمير لأردوغان.
صحيح أنه نجح إلى حد كبير تشجيع النمو الاقتصادي والحضاري والصناعي والثقافي والعلمي لبلاده، حتى أصبحت يقام لها ويقعد ويحسب لها حسابها من طرف الدول الغربية.
لكن اليد الواحدة لا تصفق، بل اعتمدت تركيا على شعب متماسك الأعضاء، وحريص على وحدة البلاد ونموهاوازدهاىها.
إلا أن هذا لا ينفي من أن لأردوغان جانبا مظلما وغير سليم في تعامله مع مواضيع لا حاجة لذكرها...
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2 - متفائل الجمعة 06 يوليوز 2018 - 17:35
لايوجد شك ان اردوكان نجح في الكثير من الاختبارات السياسيه والاقتصاديه الصعبه جدا في توقيت غير اعتيادي فمن الانصاف ان يعطى هذه الفرصه التاريخيه اما ان ترفعه مزيدا في سلم القاده العظام او تشوه إنجازاته السابقه لاشك ان اعداءه كثر ولاشك ان أعداء النجاح من بني جلدتنا اكثر" والله غالب على امره ولكن اكثر الناس لايعلمون".
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3 - Hicham الجمعة 06 يوليوز 2018 - 17:35
هامش الحقوق والعدل والتقدم موجود في الجمهورية أكثر من الأنظمة الأخرى لو وجد أشخاص مجدون يحبون أوطانهم وشعبهم مثل أردوغان٠
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4 - محمد الجمعة 06 يوليوز 2018 - 17:39
تعلمي يا دولة المغرب العميقة الظالمة من سيدك اردوغان.
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