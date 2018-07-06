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الرئيسية | خارج الحدود | حريق وراء سقوط طائرة مصر للطيران في 2016

حريق وراء سقوط طائرة مصر للطيران في 2016

حريق وراء سقوط طائرة مصر للطيران في 2016
هسبريس - أ.ف.ب
الجمعة 06 يوليوز 2018 - 20:40

قال محققون فرنسيون الجمعة إن حريقا في قمرة القيادة تسبب على الأرجح بسقوط طائرة مصر للطيران في العام 2016، ما أسفر عن مقتل 66 شخصا كانوا على متنها، وهو ما يتناقض مع ما أعلنه محققون مصريون سابقا عن عثورهم على آثار متفجرات على بقايا جثث الضحايا.

وذكر مكتب حوادث الطيران المدني الفرنسي أن المعلومات المستقاة من تسجيلات الرحلة الأخيرة للطائرة تشير إلى "وقوع حريق في قمرة القيادة (...) انتشر بسرعة، ما تسبب بفقدان التحكم في الطائرة".

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1 - مومو الجمعة 06 يوليوز 2018 - 20:58
و متى كانت مصر تصرح بالحقيقة و خصوصا ان الطيران له عﻻقة بالسياحة و كانت آخر تصريحات مثيرة للجدل و الضحك عندما جرح قرش سائحة بشرم الشيخ حيت صرحوا ان القرش اامفترس الدي اصاب السائحة هو مهاجر و ﻻ يعيش بالمياه المصرية و ان القروش المصرية ليست مفترسة . هل ثم التحقق من هوية القرش؟
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