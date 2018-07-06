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حريق وراء سقوط طائرة مصر للطيران في 2016
الجمعة 06 يوليوز 2018 - 20:40
قال محققون فرنسيون الجمعة إن حريقا في قمرة القيادة تسبب على الأرجح بسقوط طائرة مصر للطيران في العام 2016، ما أسفر عن مقتل 66 شخصا كانوا على متنها، وهو ما يتناقض مع ما أعلنه محققون مصريون سابقا عن عثورهم على آثار متفجرات على بقايا جثث الضحايا.
وذكر مكتب حوادث الطيران المدني الفرنسي أن المعلومات المستقاة من تسجيلات الرحلة الأخيرة للطائرة تشير إلى "وقوع حريق في قمرة القيادة (...) انتشر بسرعة، ما تسبب بفقدان التحكم في الطائرة".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
1 - مومو الجمعة 06 يوليوز 2018 - 20:58
و متى كانت مصر تصرح بالحقيقة و خصوصا ان الطيران له عﻻقة بالسياحة و كانت آخر تصريحات مثيرة للجدل و الضحك عندما جرح قرش سائحة بشرم الشيخ حيت صرحوا ان القرش اامفترس الدي اصاب السائحة هو مهاجر و ﻻ يعيش بالمياه المصرية و ان القروش المصرية ليست مفترسة . هل ثم التحقق من هوية القرش؟
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