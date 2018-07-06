حريق وراء سقوط طائرة مصر للطيران في 2016

هسبريس - أ.ف.ب

قال محققون فرنسيون الجمعة إن حريقا في قمرة القيادة تسبب على الأرجح بسقوط طائرة مصر للطيران في العام 2016، ما أسفر عن مقتل 66 شخصا كانوا على متنها، وهو ما يتناقض مع ما أعلنه محققون مصريون سابقا عن عثورهم على آثار متفجرات على بقايا جثث الضحايا.

وذكر مكتب حوادث الطيران المدني الفرنسي أن المعلومات المستقاة من تسجيلات الرحلة الأخيرة للطائرة تشير إلى "وقوع حريق في قمرة القيادة (...) انتشر بسرعة، ما تسبب بفقدان التحكم في الطائرة".