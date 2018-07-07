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الرئيسية | خارج الحدود | عودة آلاف المدنيين إلى الديار في درعا السورية

عودة آلاف المدنيين إلى الديار في درعا السورية

عودة آلاف المدنيين إلى الديار في درعا السورية
هسبريس ـ مُتابعة
السبت 07 يوليوز 2018 - 21:45

عاد آلاف المدنيين إلى ديارهم في محافظة درعا، جنوب سوريا، عقب توقف العنف بفضل التوصل إلى اتفاق أمس بين الفصائل المسلحة والوسطاء الروس، عقب اسبوعين ونصف من بدء هجوم لقوات النظام السوري على مقاتلي المعارضة.

وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم السبت، أن آلاف المدنيين عادوا إلى ديارهم خلال الساعات الـ24 الماضية، منذ بدء سريان وقف إطلاق النار بين قوات النظام السوري والفصائل المسلحة في البلدات التي لم تستعد القوات الموالية لدمشق السيطرة عليها.

وأشارت المنظمة غير الحكومية إلى أن آلاف الأسر تخشى العودة إلى قراها الواقعة تحت سيطرة الجيش السوري حلفائه، خوفا من وقوع هجمات انتقامية.

كما ذكرت ان الهدوء يسود في جميع أنحاء درعا، بعد أيام من الهجمات الجوية والمدفعية والصاروخية من جانب الجيش السوري والطيران الروسي، والتي توقفت أمس عقب توقيع اتفاق وقف إطلاق النار.

وأطلقت القوات النظام السوري وحليفتها الروسية هجومها على الفصائل المسلحة في درعا في 19 من يونيو الماضي، ومنذ حينها اضطر أكثر من 300 ألف شخص للنزوح عن ديارهم جراء المعارك التي تسبب في مقتل 159 مدنيا، وفقا للمرصد السوري.

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