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الرئيسية | خارج الحدود | الرئيس الفلبيني: سأستقيل إذا اقتنعت بوجود الرب

الرئيس الفلبيني: سأستقيل إذا اقتنعت بوجود الرب

الرئيس الفلبيني: سأستقيل إذا اقتنعت بوجود الرب
هسبريس ـ مُتابعة
السبت 07 يوليوز 2018 - 14:45

تعهد الرئيس الفلبيني، رودريغو دوتيرتي، بالاستقالة إذا تمكن أي شخص أن يثبت له وجود الرب؛ وذلك بعد مرور قرابة أسبوعين على تسببه في غضب شعبي بسبب وصف الرب بأنه "أحمق".

وفي خطاب له أدلى به، مساء أمس الجمعة، قال دوتيرتي إنه "يحتاج لشخص واحد فقط يخبره أنه كان في السماء وتحدث إلى الرب"، وأضاف :"أريد شخصا واحدا فقط ... يخبرني أن هناك حقا ربا"، بتعبيره.

وتابع الرئيس: "من بين الكثير جدا من مليارات البشر، احتاج فقط شخصا واحدا، وإذا كان هناك واحد سوف أعلن استقالتي على الفور".

وكان دوتيرتي قد قام بتشكيل فريق لإجراء حوار مع الكنيسة الكاثوليكية، ومؤسسات دينية أخرى، في أعقاب تعليقاته المثيرة للجدل التي وصف فيها الرب بأنه "أحمق" .

وضم الفريق كلا من المتحدث الرئاسي هاري روكي ونائب وزير الخارجية إرنيستو أبيلا، وهو قس سابق، وخبير الاستراتيجية السياسية باستور سايكون .

وقال روكي إن "فكرة الحوار تدور حول كيفية تقليص الفجوة بين الحكومة والكنيسة ... نعلم أن هناك فصلا بين الدين والدولة ولذلك الحوار ليس ضرورة ... لكن الرئيس اختار فتحه".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (27)

1 - مهجري السبت 07 يوليوز 2018 - 14:54
يبدو انه شخص لا يحترم معتقدات شعبه رءيس دولة من اكثر الدول الكاثولكية تدينا طبعا سيغضبون التقيت بالكثير من الفلبنيين ففي كل كلمة يذكرون الدين و الايمان و الكنيسة يذهبون اليها اكثر من بيتهم هل يريد هذا الرءيس ان يطيح به شعبه لانه ليس مسيحي
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30
2 - Mage السبت 07 يوليوز 2018 - 15:03
هههه فرعون الثاني
هل هذا النوع من البشر ما يزال على قيد الحياة!
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80
3 - مغربي السبت 07 يوليوز 2018 - 15:06
المشاكل التي تعيشها والاطاحۃ بمنصبك عما قريب هي دليل علی وجود الرب سبحانه
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60
4 - slepman السبت 07 يوليوز 2018 - 15:06
انت حقا زعيم الحمقى أنضر الى نفسك و تأمل في من حولك سوف ترى ربك في كل مكان يا احمق
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67
5 - جهان السبت 07 يوليوز 2018 - 15:07
اوا دابا تعرف ان الله حق.........
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59
6 - كمال المانيا السبت 07 يوليوز 2018 - 15:13
إذا اثبت أنت العكس أنا أستقيل.
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29
7 - sohail السبت 07 يوليوز 2018 - 15:16
اذا لم يجد من يؤكد له ان الرب موجود فليقرأ قرآن المسلمين سيجد ان هناك طير ابابيل وعصى موسى التي تحولت الى افعى وشقت البحر ليفر موسى بجلده من بطش فرعون
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21
8 - ضياء الدين السبت 07 يوليوز 2018 - 15:19
يصف الرب بالأحمق. ( يعني ان الرب موجود ) ويقول لا يوجد رب... متناقض في قوله. عنده عقيدة مرضية فرعونية.
الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإسلام.
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56
9 - مسلم السبت 07 يوليوز 2018 - 15:23
سأل احد الملحدين الشيخ أحمد ديدات
(كيف سيكون شعورك إذا مت واكتشفت ان الآخرة كذب، فأجابه ديدات سيكون أحسن من شعورك إذا مت و اكتشفت أنها حقيقة)
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42
10 - Ex muslim السبت 07 يوليوز 2018 - 15:25
يبدوا أنه سيتستمر في الحكم لأنه لحد اليوم لم يستطع حد اثبات وجود الله.
ومن يدعي وجوده فليأتونا ببرهانهم ان كانوا صادقين، أما الكلام الفارغ والهرطقات والخرافات فلا تغني ولا تسمن من جوع.
هناك 50% احتمال وجوده كما هناك 50% احتمال عدم وجوده. والاحتمال الأرجح هو أنه لا يوجد. لانه لا يستجيب لأدعية ومطالب عباده عبر آلاف السنين ولا يحرك ساكنا، فلا فرق بين عبادة "الله" وعبادة الأصنام.
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-92
11 - مَنْ أَنطَقك َيا هذا ؟ السبت 07 يوليوز 2018 - 15:26
الله عزَّ وجَلَّ غنيٌّ عَنِ التعريف. لا إله إلاَّ أنتَ سبحانك إني كنتُ من الظالمين . قالها الجبابرة من قبل ،أين هم الآن ؟
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30
12 - بشير السبت 07 يوليوز 2018 - 15:29
سيكون ذلك الشخص الذي يطلبه هذا الرجل ليثبت له وجود الله هو ملك الموت حينها سيفتنع بوجود الالاه ولكن سيكون الوقا قد فات.
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26
13 - imouzzer kandar السبت 07 يوليوز 2018 - 15:32
انا انصحه ب دعوة العالم و الذكتور ذاكر نايك و سوف يثبت له وجود الله سبحانه و تعالى عما يشركون
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3
14 - لا معبود بحق الا الله السبت 07 يوليوز 2018 - 15:36
الكتابة لابد لها من كاتب, والبناء لابد له من باني والفعل لابد له من فاعل وهذا العالم الدي نراه ونحسه من سموات بلا عمد ومن الهواء الذي نتنفسه ومن الماء البارد الذي يروي عطشنا ومن الاراضين والنجوم والبشر والحجر و تعاقب الليل والنهار و.....................,من باب أولى أن يكون له خالق وهو الله الذي لايشبه شيأ من مخلوقاته( ليس كمثله شئ وهو السميع البصير) وماأراك يارئيس الا عدوا لله
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15
15 - هشام كولميمة السبت 07 يوليوز 2018 - 15:40
أنا فاعتقادي أحيله على قراءة موت الإله للفيلسوف نيتشه...بشرط أن يتمعنه جيدا.هذا التساؤل متجاوز.
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-1
16 - مصطفى السبت 07 يوليوز 2018 - 15:43
مسكين هذا الرئيس الفليبيني! !! إذا أراد أن يتحقق من وجود الرب فلينظر إلى نفسه و لينظر إلى كل المخلوقات من حوله :كيف خلقت بعد أن كانت عدما و لينظر إلى الكون و ليرجع البصر كرتين ينقلب إليه البصر خاسئا وهو حسير ولينظر إلى كوكب الأرض و شكله الكروي رغم أن ثلثي مساحته ماء، وليتدبر تعاقب الليل و النهار وتعاقب الفصول، وليتدبر الموت. ... و ليتدبر أمر الرياح والمطر و ليعد بفكره إلى النشأة الأولى للكون. ... أليس هذا بكاف أن يجعل الإيمان يتسلل إلى قلبه أم أن على قلبه أقفال. ....
أما الاستقالة فالامر سيان ، مادام الموت ينتظر فأنت لست خالدا في الأرض و أيامك معدودة. .... وليس هناك أية علاقة بين إثبات وجود الإله عز وجل و استقالتك أيها الأبله.
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1
17 - عبد الله السبت 07 يوليوز 2018 - 15:43
عليه بزيارة فرعون الدي انجاه الله ببدنه ليكون لمن خلفه آية
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18 - تعلق السبت 07 يوليوز 2018 - 15:44
هل ينتظر تسنامى يغرقه حتا يؤمن
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0
19 - تازا يا تازا السبت 07 يوليوز 2018 - 15:47
لو دخل الاسلام لعلم لوحده معنى الرب دون حاجة الى الاخر....ان تعاليم الكنيسة ولدت الضغط الذي عبر عنه بالسخط و التحدي.....و هذا امر عادي في الفلبين فهم بعيدون كل البعد عن الدين...
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-2
20 - Amazigh السبت 07 يوليوز 2018 - 15:47
المشاكل التي يتخبط فيها العالم اليوم هي بسببنا نحن المسلمون! لم نقم بواجبنا تجاه خالقنا ولا تجاه الناس.
قال تعالى: كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ
ولكن اليوم ولينا أمورنا للسفهاء كما يحدث في السعودية ومصر وغيرها من البلدان الإسلامية لهذا لن يصدق أحد ما نقوله لأن حالنا أسوأ من باقي الأمم!
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2
21 - محمد السبت 07 يوليوز 2018 - 15:48
هذا الإنسان جاهل بالعلوم و باصله...
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22 - وسلم غيور السبت 07 يوليوز 2018 - 15:50
الآن دور دعاة الله الحقيقيون
الفرصة مواتية لعلماء الإسلام ان يتمكنوا من الدعوة إلى مناظرة لاتبات وجود الله
بالنسبة ل ex muslim أدعوك إلى البحث أكثر في قصص من اهتدوا الى وجود الله من مسيحيين و يهود ومشركين و هم كثر.
بسم الله الرحمان الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. ___ صدق الله العظيم
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6
23 - حاتم السبت 07 يوليوز 2018 - 15:54
وهل يعقل ان يوجد انسان دون خلقه يتبت لينة كيفاش جا هوة لكون ومن وحدة كون يعمل بي نضام دقيق
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1
24 - بوزيد السبت 07 يوليوز 2018 - 15:59
آمنت بالله ورسله وكتبه
هل لديك عقل هل لمسته هل تحدث معك هل سبق لك أن رأيته .كما تعتقد أن لديك عقل فنحن نعلم عين اليقين أن الله موجود وهو خالق كل شيئ وإليه راجعون
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25 - جهل سياسي السبت 07 يوليوز 2018 - 16:06
إذا لم تقتنع بوجود خالق لهذا الكون فأعلم أنك سادج وغبي و معرفتك وثقافتك حول علم الكون صفر ولا علاقة لسياستك بوجود الرب. (أفلا ينظرون إلى الابل كيف خلفت)
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0
26 - مسلمة والحمد لله السبت 07 يوليوز 2018 - 16:07
ردا علىécris mouslim ما ادراك ان الله لم يستجب لعباده
نوح عليه السلام قال:رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا
فانقذ الله نوحا ومن تبعه و اغرق الاخرين
ايوب عليه السلام قال:
رب اني مسني الضروانت ارحم الراحمين
فشفي من مرضه بعد ان تخلى عنه الجميع
يونس عليه السلام وهوداخل ثلاث ظلمات قال:لا الاه الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين
فانقذه الله من بطن الحوت
زكرياء عليه السلام قال:
رب هب لي من لدتك ذرية طيبة انك سميع الدعاء
فرزقه الله بيحيى رغم كبر سنه وامرأته العاقر
موسى عليه السلام قال:
ربنا انك اتيت فرعون وملاه زينة واموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على اموالهم واشدد على قلوبهم فلا يومنا حتى يروا العذاب الاليم"
عندما انشق البحر كاد ان يقول امنت برب موسى
لولا دعاء موسى لغفر الله له لكن نجاه ببدنه فقط
كل هذا مذكور في الكتب السماوية الثلاث
ألله يستجيب لانبياءه المنزهين وعباده
ما عليك الا ان تطلبه فستجده
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0
27 - Amir السبت 07 يوليوز 2018 - 16:08
الاقرار بوجود الله لوحده لا يكفي.
المسلمون ونظرا لافعالهم وتصرفاتهم في ما بينهم ومع غيرهم هم آخر قوم بامكانه التحدث عن الله .
اخذو الفكره بالمقلوب. افعل ما اشاء ما دام اقر بوجود الله والباقي لا يهم.
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