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كُتّاب وآراء
الرئيس الفلبيني: سأستقيل إذا اقتنعت بوجود الرب
تعهد الرئيس الفلبيني، رودريغو دوتيرتي، بالاستقالة إذا تمكن أي شخص أن يثبت له وجود الرب؛ وذلك بعد مرور قرابة أسبوعين على تسببه في غضب شعبي بسبب وصف الرب بأنه "أحمق".
وفي خطاب له أدلى به، مساء أمس الجمعة، قال دوتيرتي إنه "يحتاج لشخص واحد فقط يخبره أنه كان في السماء وتحدث إلى الرب"، وأضاف :"أريد شخصا واحدا فقط ... يخبرني أن هناك حقا ربا"، بتعبيره.
وتابع الرئيس: "من بين الكثير جدا من مليارات البشر، احتاج فقط شخصا واحدا، وإذا كان هناك واحد سوف أعلن استقالتي على الفور".
وكان دوتيرتي قد قام بتشكيل فريق لإجراء حوار مع الكنيسة الكاثوليكية، ومؤسسات دينية أخرى، في أعقاب تعليقاته المثيرة للجدل التي وصف فيها الرب بأنه "أحمق" .
وضم الفريق كلا من المتحدث الرئاسي هاري روكي ونائب وزير الخارجية إرنيستو أبيلا، وهو قس سابق، وخبير الاستراتيجية السياسية باستور سايكون .
وقال روكي إن "فكرة الحوار تدور حول كيفية تقليص الفجوة بين الحكومة والكنيسة ... نعلم أن هناك فصلا بين الدين والدولة ولذلك الحوار ليس ضرورة ... لكن الرئيس اختار فتحه".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (27)
هل هذا النوع من البشر ما يزال على قيد الحياة!
الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإسلام.
(كيف سيكون شعورك إذا مت واكتشفت ان الآخرة كذب، فأجابه ديدات سيكون أحسن من شعورك إذا مت و اكتشفت أنها حقيقة)
ومن يدعي وجوده فليأتونا ببرهانهم ان كانوا صادقين، أما الكلام الفارغ والهرطقات والخرافات فلا تغني ولا تسمن من جوع.
هناك 50% احتمال وجوده كما هناك 50% احتمال عدم وجوده. والاحتمال الأرجح هو أنه لا يوجد. لانه لا يستجيب لأدعية ومطالب عباده عبر آلاف السنين ولا يحرك ساكنا، فلا فرق بين عبادة "الله" وعبادة الأصنام.
أما الاستقالة فالامر سيان ، مادام الموت ينتظر فأنت لست خالدا في الأرض و أيامك معدودة. .... وليس هناك أية علاقة بين إثبات وجود الإله عز وجل و استقالتك أيها الأبله.
قال تعالى: كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ
ولكن اليوم ولينا أمورنا للسفهاء كما يحدث في السعودية ومصر وغيرها من البلدان الإسلامية لهذا لن يصدق أحد ما نقوله لأن حالنا أسوأ من باقي الأمم!
الفرصة مواتية لعلماء الإسلام ان يتمكنوا من الدعوة إلى مناظرة لاتبات وجود الله
بالنسبة ل ex muslim أدعوك إلى البحث أكثر في قصص من اهتدوا الى وجود الله من مسيحيين و يهود ومشركين و هم كثر.
بسم الله الرحمان الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. ___ صدق الله العظيم
هل لديك عقل هل لمسته هل تحدث معك هل سبق لك أن رأيته .كما تعتقد أن لديك عقل فنحن نعلم عين اليقين أن الله موجود وهو خالق كل شيئ وإليه راجعون
نوح عليه السلام قال:رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا
فانقذ الله نوحا ومن تبعه و اغرق الاخرين
ايوب عليه السلام قال:
رب اني مسني الضروانت ارحم الراحمين
فشفي من مرضه بعد ان تخلى عنه الجميع
يونس عليه السلام وهوداخل ثلاث ظلمات قال:لا الاه الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين
فانقذه الله من بطن الحوت
زكرياء عليه السلام قال:
رب هب لي من لدتك ذرية طيبة انك سميع الدعاء
فرزقه الله بيحيى رغم كبر سنه وامرأته العاقر
موسى عليه السلام قال:
ربنا انك اتيت فرعون وملاه زينة واموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على اموالهم واشدد على قلوبهم فلا يومنا حتى يروا العذاب الاليم"
عندما انشق البحر كاد ان يقول امنت برب موسى
لولا دعاء موسى لغفر الله له لكن نجاه ببدنه فقط
كل هذا مذكور في الكتب السماوية الثلاث
ألله يستجيب لانبياءه المنزهين وعباده
ما عليك الا ان تطلبه فستجده
المسلمون ونظرا لافعالهم وتصرفاتهم في ما بينهم ومع غيرهم هم آخر قوم بامكانه التحدث عن الله .
اخذو الفكره بالمقلوب. افعل ما اشاء ما دام اقر بوجود الله والباقي لا يهم.