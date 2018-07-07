الرئيس الفلبيني: سأستقيل إذا اقتنعت بوجود الرب

هسبريس ـ مُتابعة

تعهد الرئيس الفلبيني، رودريغو دوتيرتي، بالاستقالة إذا تمكن أي شخص أن يثبت له وجود الرب؛ وذلك بعد مرور قرابة أسبوعين على تسببه في غضب شعبي بسبب وصف الرب بأنه "أحمق".

وفي خطاب له أدلى به، مساء أمس الجمعة، قال دوتيرتي إنه "يحتاج لشخص واحد فقط يخبره أنه كان في السماء وتحدث إلى الرب"، وأضاف :"أريد شخصا واحدا فقط ... يخبرني أن هناك حقا ربا"، بتعبيره.

وتابع الرئيس: "من بين الكثير جدا من مليارات البشر، احتاج فقط شخصا واحدا، وإذا كان هناك واحد سوف أعلن استقالتي على الفور".

وكان دوتيرتي قد قام بتشكيل فريق لإجراء حوار مع الكنيسة الكاثوليكية، ومؤسسات دينية أخرى، في أعقاب تعليقاته المثيرة للجدل التي وصف فيها الرب بأنه "أحمق" .

وضم الفريق كلا من المتحدث الرئاسي هاري روكي ونائب وزير الخارجية إرنيستو أبيلا، وهو قس سابق، وخبير الاستراتيجية السياسية باستور سايكون .

وقال روكي إن "فكرة الحوار تدور حول كيفية تقليص الفجوة بين الحكومة والكنيسة ... نعلم أن هناك فصلا بين الدين والدولة ولذلك الحوار ليس ضرورة ... لكن الرئيس اختار فتحه".