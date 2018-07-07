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الرئيسية | خارج الحدود | اسم البلاد يجر "ملك سوازيلاند" إلى القضاء

اسم البلاد يجر "ملك سوازيلاند" إلى القضاء

اسم البلاد يجر "ملك سوازيلاند" إلى القضاء
هسبريس - رويترز
السبت 07 يوليوز 2018 - 22:42

أقام ناشط حقوقي في سوازيلاند دعوى قضائية ضد قرار الملك مسواتي الثالث تغيير اسم الدولة الصغيرة، الواقعة في جنوب القارة الأفريقية، ليصبح مملكة إي سواتيني.

وكان الملك قد أعلن عن الاسم الجديد في أبريل الماضي، خلال احتفالات بمناسبة مرور 50 عاما على الاستقلال عن بريطانيا.

وقال الناشط ثولاني ماسيكو، في مقال دعواه الذي قدمه للمحكمة العليا، إن القرار يعد تقويضا للدستور وإهدارا للمال، خاصة في بلد يوجد به أعلى معدل إصابة بمرض نقص المناعة المكتسب (الإيدز) على مستوى العالم.

وأظهرت وثائق الدعوى أن الناشط طلب من المحكمة إلغاء القرار بوصفه" نزوة أقدم عليها الملك دون مشورة مع الشعب".

ويكسب معظم مواطني البلاد، البالغ عددهم 1.5 ملايين نسمة، عيشهم من الزراعة أو كعمالة مهاجرة في جنوب أفريقيا المجاورة.

وتجري سوازيلاند الانتخابات كل خمس سنوات، لكن لا يسمح للأحزاب السياسية بالمنافسة، ويعين ملك البلاد رئيس الوزراء.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - LA FANGLEGENDE السبت 07 يوليوز 2018 - 23:32
الاحكام القضائية في الدول الملكية تصدر باسم ملوكها وملك سوازيلاند يجرونه الى القضاء كيف ذالك ؟!! مستحيل، يمكن للرؤساء ان يقفوا بين ايدي القضاة اما الملوك فلا
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