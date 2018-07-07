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الرئيسية | خارج الحدود | إصابات خلال ركض مع الثيران في بامبلونا الإسبانية

إصابات خلال ركض مع الثيران في بامبلونا الإسبانية

إصابات خلال ركض مع الثيران في بامبلونا الإسبانية
هسبريس - رويترز
السبت 07 يوليوز 2018 - 12:40

قال الصليب الأحمر، اليوم السبت، إن ثورا أصاب شخصا في أول أيام مهرجان الركض مع الثيران بمدينة بامبلونا؛ شمال إسبانيا. وأصيب أربعة آخرون بجروح بسيطة نتيجة سقوطهم على الأرض، ونقل المصابون الخمسة للمستشفى.

وشارك في الركض نحو ألفي شخص ،ارتدى معظمهم اللون الأبيض وربطوا مناديل حمراء حول أعناقهم، طاردتهم ستة ثيران وعدد مماثل من العجول في مسار ضيق بوسط المدينة.

ولم تتجاوز مدة الركض دقيقتين ونصف الدقيقة، وكان على أرض رطبة بفعل أمطار هطلت الليلة الماضية، كما كان أسرع قليلا من المتوسط في الأعوام السابقة.

وتشير الإحصاءات إلى أن أيام السبت هي الأخطر في المهرجان الذي يستمر أسبوعا ويشهد إصابة سبعة أشخاص تقريبا سنويا.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - miloud tanger السبت 07 يوليوز 2018 - 12:57
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
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2 - Wafi السبت 07 يوليوز 2018 - 13:39
Exactly as you mentioned in your article, more than 2000 people and only5 gut hurt, 1995 people had a lot of fun, I know because I was one of those. The city welcomed over 21000 people. The city is vibrant with fun and great ambiance and economically too, I wished we could do something like this in Morocco rather than point out just the small negatives
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3 - شرف ابن الريف السبت 07 يوليوز 2018 - 13:45
خدعوك فقالوا أن أوروبا فيها حقوق للحيوان
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4 - محمد طنجة السبت 07 يوليوز 2018 - 14:20
ورغم هذه العادات التي هي ربما ليست حتى من العصور الوسطى...!!!فهم دائما أناس متحظرون ونحن المتخلفون. ..!
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