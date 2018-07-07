إصابات خلال ركض مع الثيران في بامبلونا الإسبانية

هسبريس - رويترز

قال الصليب الأحمر، اليوم السبت، إن ثورا أصاب شخصا في أول أيام مهرجان الركض مع الثيران بمدينة بامبلونا؛ شمال إسبانيا. وأصيب أربعة آخرون بجروح بسيطة نتيجة سقوطهم على الأرض، ونقل المصابون الخمسة للمستشفى.

وشارك في الركض نحو ألفي شخص ،ارتدى معظمهم اللون الأبيض وربطوا مناديل حمراء حول أعناقهم، طاردتهم ستة ثيران وعدد مماثل من العجول في مسار ضيق بوسط المدينة.

ولم تتجاوز مدة الركض دقيقتين ونصف الدقيقة، وكان على أرض رطبة بفعل أمطار هطلت الليلة الماضية، كما كان أسرع قليلا من المتوسط في الأعوام السابقة.

وتشير الإحصاءات إلى أن أيام السبت هي الأخطر في المهرجان الذي يستمر أسبوعا ويشهد إصابة سبعة أشخاص تقريبا سنويا.