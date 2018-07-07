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الرئيسية | خارج الحدود | البابا يخشى تلاشي المسيحية في بلدان الشرق الاوسط

البابا يخشى تلاشي المسيحية في بلدان الشرق الاوسط

البابا يخشى تلاشي المسيحية في بلدان الشرق الاوسط
هسبريس - ا ف ب
السبت 07 يوليوز 2018 - 17:50

أعرب البابا فرنسيس عن مخاوفه من "تلاشي الوجود المسيحي في الشرق الاوسط"، ما سيؤدي الى "تشويه وجه المنطقة"، وذلك قبل أداء صلاة مشتركة، اليوم السبت، بحضور غالبية بطاركة كنائس الشرق الاوسط.

وقال البابا في باري، بجنوب ايطاليا، إن "الشرق الاوسط بات مكانا يرحل فيه الناس عن أراضيهم، وهناك خطر تلاشي وجود اخوتنا واخواتنا في الايمان، ما سيؤدي الى تشويه وجه المنطقة، لان الشرق الاوسط بدون مسيحيين لن يعود هو نفسه".

وقال البابا إن "اللامبالاة تقتل، ونريد ان نكون صوتا يقاوم جريمة اللامبالاة"، وزاد: "نريد ان نكون صوتا لمن لا صوت لهم، وللذين يحبسون دموعهم لان الشرق الاوسط يبكي اليوم، وللذين يعانون في صمت بينما يدوسهم الساعون الى السلطة والثروة".

وتابع البابا: "سنقول لهم نحن قريبون منكم" متحدثا عن منطقة هي "تقاطع للحضارات ومهد للديانات السماوية"، وفق تعبيره خلال هذا الموعد.

ودعا البابا إلى باري ممثلي غالبية بطاركة الكنائس في الشرق الاوسط، من بينهم بطريرك القسطنطينية بارتلماوس الاول (تركيا) والمتروبوليت هيلاريون ممثّلا بطريرك موسكو كيريل، وايضا بابا الاقباط تواضروس الثاني، وبطريرك الموارنة بشارة الراعي، بالاضافة الى بطاركة آخرين من كنائس كاثوليكية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (8)

1 - saly السبت 07 يوليوز 2018 - 18:01
لا تقلق ستتلاشى كل الاديان و يبقى فقط الاسلام و المسلمون يقتل بعضهم بعض فيصبح الشيعي كافر و السني كافر و الوهابي و الاخواني ورالصوفي ووووو
اي دين اختار?!!!!
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4
2 - مسيحي السبت 07 يوليوز 2018 - 18:01
لا تخاف فإن المسيحية باقية على الأرض كما بقى اليهود من قبلها,و إخواننا المسلمون لا يريدون لنا إلى الخير و المتطرفين لا يمثلون الإسلام كما لا تمثل الkkk المسيحية.
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4
3 - حاسم السبت 07 يوليوز 2018 - 18:13
و نحن نبكي على الإسلام الذي إغتاله الحكام العرب بسيف الفقهاء
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4
4 - سوري مقيم في المغرب السبت 07 يوليوز 2018 - 18:15
لا تقلق فنحن مسيحيي الشرق موجودون منذ 2000 عام و سنظل موجودين هناك داءما و لن يستطيع احد طردنا من ارض اجدادنا و سيعود الشرق الى ما كان عليه قبل الحروب بمسلميه و مسيحييه و سيرجع امنا
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6
5 - hakim السبت 07 يوليوز 2018 - 18:21
أنت على حق يا حضرة البابا كلامك حكم
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-4
6 - مغربي مسلم السبت 07 يوليوز 2018 - 18:25
هؤلاء الباباوات ماهم إلا عملاء لبلادهم في الشرق الأوسط،العالم لن يرقد في سلام مادام الصليبين و المتأسلمون هم من يحكم العالم
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-2
7 - sohail السبت 07 يوليوز 2018 - 18:27
التقدم العلمي والتكنولوجي الذي يعيشه الانسان جعله يدرك مجموعة من ألاشياء ويضع علامة استفهام للبحث في قادم الايام عن اشياء اخرى تصطدم بعقل الانسان وهذا جعل الديانات تتلاشى في جميع المناطق ولا يتعلق الامر بالمسيحية فقط او بالشرق الاوسط
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0
8 - Anir السبت 07 يوليوز 2018 - 18:49
ليس من السهل العيش او التعايش من المسلمين.
اغلبيتهم لا يقبلون بالاختلاف .
يعتقدون أنهم وحدهم على حق والباقي على باطل. والسلام
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-2
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