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كُتّاب وآراء
البابا يخشى تلاشي المسيحية في بلدان الشرق الاوسط
أعرب البابا فرنسيس عن مخاوفه من "تلاشي الوجود المسيحي في الشرق الاوسط"، ما سيؤدي الى "تشويه وجه المنطقة"، وذلك قبل أداء صلاة مشتركة، اليوم السبت، بحضور غالبية بطاركة كنائس الشرق الاوسط.
وقال البابا في باري، بجنوب ايطاليا، إن "الشرق الاوسط بات مكانا يرحل فيه الناس عن أراضيهم، وهناك خطر تلاشي وجود اخوتنا واخواتنا في الايمان، ما سيؤدي الى تشويه وجه المنطقة، لان الشرق الاوسط بدون مسيحيين لن يعود هو نفسه".
وقال البابا إن "اللامبالاة تقتل، ونريد ان نكون صوتا يقاوم جريمة اللامبالاة"، وزاد: "نريد ان نكون صوتا لمن لا صوت لهم، وللذين يحبسون دموعهم لان الشرق الاوسط يبكي اليوم، وللذين يعانون في صمت بينما يدوسهم الساعون الى السلطة والثروة".
وتابع البابا: "سنقول لهم نحن قريبون منكم" متحدثا عن منطقة هي "تقاطع للحضارات ومهد للديانات السماوية"، وفق تعبيره خلال هذا الموعد.
ودعا البابا إلى باري ممثلي غالبية بطاركة الكنائس في الشرق الاوسط، من بينهم بطريرك القسطنطينية بارتلماوس الاول (تركيا) والمتروبوليت هيلاريون ممثّلا بطريرك موسكو كيريل، وايضا بابا الاقباط تواضروس الثاني، وبطريرك الموارنة بشارة الراعي، بالاضافة الى بطاركة آخرين من كنائس كاثوليكية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (8)
اي دين اختار?!!!!
اغلبيتهم لا يقبلون بالاختلاف .
يعتقدون أنهم وحدهم على حق والباقي على باطل. والسلام