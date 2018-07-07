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الرئيسية | خارج الحدود | السجن للبنانية رفضت التعرض لتحرش جنسي بمصر

السجن للبنانية رفضت التعرض لتحرش جنسي بمصر

السجن للبنانية رفضت التعرض لتحرش جنسي بمصر
هسبريس ـ أ.ف.ب
السبت 07 يوليوز 2018 - 13:50

قضت محكمة جنح في القاهرة، اليوم السبت، بحبس مواطنة لبنانية 11 سنة بعد ان دانتها بـ"الاساءة للشعب المصري" في شريط فيديو بثته على فيسبوك، حسب مسؤول قضائي.

ويمكن للمواطنة اللبنانية منى المذبوح، وفق المصدر نفسه، التقدم بطعن في هذا الحكم الابتدائي أمام محكمة الإستئناف خلال الآجال القانونية.

وأوقفت السلطات المصرية المذبوح نهاية ماي الماضي، وقررت اعتقالها احتياطيا خلال المحاكمة بسبب "اذاعتها عمدا إشاعات كاذبة من شأنها المساس بالمجتمع والتعدي على الأديان، فضلا عن صناعة وعرض محتوى خادش للحياء العام عبر صفحتها بموقع فيسبوك"، وفق صك الاتهام الذي أنتجته النيابة العامة.

ونشرت المذبوح، شهر ماي من العام الجاري، مقطع فيديو على حسابها في فيسبوك، تم تداوله على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، تتهم فيه مصريين بالتحرش الجنسي والنصب والسرقة، وذلك بسبب مواقف تقول انها تعرضت لها شخصيا في مصر.

واستخدمت المذبوح ألفاظا نابية خلال تصويرها الفيديو، الأمر الذي أثار سخط مصريين طالبوا، من خلال مواقع التواصل الاجتماعي أيضا، بالقبض عليها ومحاكمتها. لكن المذبوح ظهرت لاحقا، في مقطع فيديو آخر، وهي تقول إنها لم تقصد إهانة المصريين.

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