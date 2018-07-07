الرئيس ترامب يتوقع غلق أكبر صحيفتين في أمريكا

هسبريس ـ مُتابعة

هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجددا، اليوم السبت، اكبر صحيفيتين في البلاد؛ وهما "نيويورك تايمز" و"واشنطن بوست"، متوقعا "مستقبلا اسود لهما" وأنهما "ستغلقان في غضون سبعة أعوام".

وتساءل ترامب، في حسابه على شبكة "تويتر" الاجتماعية، حين كتب: "تويتر يخلو من الحسابات المزيفة بوتيرة قياسية. هل سيدرجون نيويوز تايمز الفاشلة والوسيلة الدعائية لامازون (واشنطن بوست) التي تنقل دائما عن مصادر غير معلومة ارى انها غير موجودة".

واعتبر الرئيس الأمركي أنه رغما عن كونهما من اكبر واكثر الصحف تقديرا، إلا أنهما ستغلقان في غضون أعوام قليلة. وتوقع ترامب: "ستغلقان في غضون سبعة أعوام".

وبذلك يهاجم ترامب مجددا السلطة الرابعة التي تجمعه بها علاقة متوترة منذ توليه الرئاسة، حيث يرى ان وسائل الاعلام الكبرى في بلاده، باستثناء قناة "فوكس نيوز"، تبقى "متخصصة في نشر أنباء مزيفة".

وتخلى ترامب، ضمن خرجته المرصودة اليوم السبت، عن مهاجمة شبكة "سي ان ان" التي عادة ما تتعرض لانتقاداته.

جدير بالذكر أن صحيفة "واشنطن بوست" حصلت العام الجاري على جائزة "بوليتزر" في فئة الصحافة الاستقصائية؛ بسبب تقاريرها حول الصلة الموجودة بين حملة الرئيس الحالي وقصر الكرملين الروسي.