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كُتّاب وآراء
إعدام 8 منتمين إلى تنظيم "داعش" في إيران
نفذت السلطات الإيرانية حكم الإعدام في ثمانية مدانين بالإرهاب تابعين لتنظيم "داعش" لتورطهم في هجمات استهدفت، قبل عام، مقر البرلمان ومرقد الإمام الخميني.
وذكرت وكالة الانباء الإيرانية الرسمية "إرنا" أن هؤلاء الأشخاص أدينوا بالإعدام بتهمة الانتماء للتنظيم الإرهابي و"الإفساد في الأرض" والإتجار في الأسلحة والذخيرة.
ووقع الهجومان على أيدي "داعش" في 7 يونيو 2017، واستهدفا مقر مجلس الشورى ومرقد الإمام الخميني، مخلفين 17 قتيلا و40 مصابا إجمالا.
واعتقل المدانون عقب تنفيذ عدة عمليات من طرف الأجهزة الأمنية المختلفة، وقد أدينوا بالإعدام عقب سبع جلسات من سير محاكمتهم.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (3)
و ليس شرمل واغتصب واسرق المال العام .....ويجيك العفو الملكي.
نريد الاعدام للمشرملين والمغتصبين وتجار المخذرات ومافيات العقار ولصوص المال العام.