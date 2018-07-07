إعدام 8 منتمين إلى تنظيم "داعش" في إيران

هسبريس - افي

نفذت السلطات الإيرانية حكم الإعدام في ثمانية مدانين بالإرهاب تابعين لتنظيم "داعش" لتورطهم في هجمات استهدفت، قبل عام، مقر البرلمان ومرقد الإمام الخميني.

وذكرت وكالة الانباء الإيرانية الرسمية "إرنا" أن هؤلاء الأشخاص أدينوا بالإعدام بتهمة الانتماء للتنظيم الإرهابي و"الإفساد في الأرض" والإتجار في الأسلحة والذخيرة.

ووقع الهجومان على أيدي "داعش" في 7 يونيو 2017، واستهدفا مقر مجلس الشورى ومرقد الإمام الخميني، مخلفين 17 قتيلا و40 مصابا إجمالا.

واعتقل المدانون عقب تنفيذ عدة عمليات من طرف الأجهزة الأمنية المختلفة، وقد أدينوا بالإعدام عقب سبع جلسات من سير محاكمتهم.