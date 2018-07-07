24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

07/07/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
04:3206:1913:3717:1720:4622:18
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد (ين) بقاء الفرنسي رونار مدربا للمنتخب المغربي؟

  1. شركة ألسَا الإسبانية تتوقع جني أرباح بمليار أورو (5.00)

  2. الوسيني: أسعى إلى دمقرطة استعمال الهواتف الذكية (5.00)

  3. هَاكرز يضعون "الصحراء مغربية" على موقع الرئاسة في جنوب إفريقيا (5.00)

  4. "الأسود الثلاثة" تفترس لاعبي السويد في ربع نهائي "مونديال روسيا" (5.00)

  5. شاب يختار تنظيف البيوت لمحاربة البطالة بآسفي (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | إعدام 8 منتمين إلى تنظيم "داعش" في إيران

إعدام 8 منتمين إلى تنظيم "داعش" في إيران

إعدام 8 منتمين إلى تنظيم "داعش" في إيران
هسبريس - افي
السبت 07 يوليوز 2018 - 18:40

نفذت السلطات الإيرانية حكم الإعدام في ثمانية مدانين بالإرهاب تابعين لتنظيم "داعش" لتورطهم في هجمات استهدفت، قبل عام، مقر البرلمان ومرقد الإمام الخميني.

وذكرت وكالة الانباء الإيرانية الرسمية "إرنا" أن هؤلاء الأشخاص أدينوا بالإعدام بتهمة الانتماء للتنظيم الإرهابي و"الإفساد في الأرض" والإتجار في الأسلحة والذخيرة.

ووقع الهجومان على أيدي "داعش" في 7 يونيو 2017، واستهدفا مقر مجلس الشورى ومرقد الإمام الخميني، مخلفين 17 قتيلا و40 مصابا إجمالا.

واعتقل المدانون عقب تنفيذ عدة عمليات من طرف الأجهزة الأمنية المختلفة، وقد أدينوا بالإعدام عقب سبع جلسات من سير محاكمتهم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - Axel hyper good السبت 07 يوليوز 2018 - 18:50
هذا هو المعقول....

و ليس شرمل واغتصب واسرق المال العام .....ويجيك العفو الملكي.

نريد الاعدام للمشرملين والمغتصبين وتجار المخذرات ومافيات العقار ولصوص المال العام.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
2 - سالمي السبت 07 يوليوز 2018 - 19:14
إيران تقمع وتعدم الأقلية السنية وتتمهم بالانتماء لداعيش.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
3 - ابو بكر الشنقيكي السبت 07 يوليوز 2018 - 19:23
هادو ماشي ارهاب ولا هم يحزنون هؤلاء اخواننا السنة الدين يتعرضون دائما لمثل هذه الاحكام امام الملاء من طرف المجوس الصفويين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 3 | عرض: 1 - 3

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.