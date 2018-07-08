24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|8
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|04:33
|06:20
|13:37
|17:18
|20:46
|22:18
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- شركة ألسَا الإسبانية تتوقع جني أرباح بمليار أورو
- المغاربة يجعلون من كل الرسل مرتدين ومزعزعين للعقائد
- مسيرة تطالب بمركز سوسيو رياضي بإقليم السراغنة
- مصالح أمن مراكش تحجز 282 قرصا مهلوسا
- المغرب يستعين بخبرات الأنتربول لتعزيز محاربة الاتجار في البشر
هَاكرز يضعون "الصحراء مغربية" على موقع الرئاسة في جنوب إفريقيا (5.00)
- "مسيرة الريف" تختبر حجم اليسار ومنيب تراهن على "شرفاء الوطن" - (78)
- الرئيس الفلبيني: سأستقيل إذا اقتنعت بوجود الرب - (74)
- نبيل درار يقضي "عطلة بالشيشة" في مدينة البهجة - (58)
- هَاكرز يضعون "الصحراء مغربية" على موقع الرئاسة في جنوب إفريقيا - (53)
- "تملص" العثماني من تقديم حصيلته السياسية يُعري هشاشة الحكومة - (48)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
قتيل في استهداف لجنود أمريكا جنوب أفغانستان
أفادت القوات الأمريكية، في بيان، بأن جنديا أمريكيا قتل في هجوم من داخل الوحدة جنوب أفغانستان، اليوم الأحد.
وقال البيان إن جنديين أمريكيين آخرين أصيبا بجروح في الحادث، مضيفا أن الجندين في حالة مستقرة ويخضعان للعلاج، ويجري حاليا التحقيق في ملابسات الحادث.
ولم يشر البيان إلى المكان الذي شهد الهجوم بالتحديد، إلا أن صحيفة "واشنطن بوست" نقلت عن مسؤول أفغاني، لم تسمه، أن الهجوم وقع في ولاية أوروزجان.
وحسب الصحيفة فقد أثنت حركة طالبان على جندي أفغاني لتنفيذه الهجوم، لكنها لم تعلن تحملها المسؤولية بشأنه.
ويتمركز نحو 14 ألف جندي أمريكي في أفغانستان تحت قيادة بعثة حلف الناتو "الدعم الحازم"، للتدريب وتقديم المشورة والمساعدة، ويجرون أيضًا عمليات لمكافحة الإرهاب ضد تنظيم القاعدة ومسلحي"داعش".