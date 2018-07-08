قتيل في استهداف لجنود أمريكا جنوب أفغانستان

هسبريس ـ د.ب.أ

أفادت القوات الأمريكية، في بيان، بأن جنديا أمريكيا قتل في هجوم من داخل الوحدة جنوب أفغانستان، اليوم الأحد.

وقال البيان إن جنديين أمريكيين آخرين أصيبا بجروح في الحادث، مضيفا أن الجندين في حالة مستقرة ويخضعان للعلاج، ويجري حاليا التحقيق في ملابسات الحادث.

ولم يشر البيان إلى المكان الذي شهد الهجوم بالتحديد، إلا أن صحيفة "واشنطن بوست" نقلت عن مسؤول أفغاني، لم تسمه، أن الهجوم وقع في ولاية أوروزجان.

وحسب الصحيفة فقد أثنت حركة طالبان على جندي أفغاني لتنفيذه الهجوم، لكنها لم تعلن تحملها المسؤولية بشأنه.

ويتمركز نحو 14 ألف جندي أمريكي في أفغانستان تحت قيادة بعثة حلف الناتو "الدعم الحازم"، للتدريب وتقديم المشورة والمساعدة، ويجرون أيضًا عمليات لمكافحة الإرهاب ضد تنظيم القاعدة ومسلحي"داعش".