حكومة تونس تراهن على الأجانب للإقلاع بالاقتصاد

هسبريس ـ مُتابعة

قال رئيس الحكومة التونسية، يوسف الشاهد، إن الاقتصاد الوطني بصدد التعافي مع توقع زيادة في النمو خلال الربع الثاني من العام الحالي.

وأفاد الشاهد في تصريحاته للصحفيين أثناء تدشينه لأشغال توسعة وحدة صناعية جديدة للشركة الألمانية "ب.س.ز" لصناعة الكوابل الكهربائية والالكترونية، في منطقة بوحجر بولاية المنستير، بأن 2018 ستكون السنة الصعبة الأخيرة للاقتصاد التونسي.

وقال المسؤول: "الحكومة تعمل على عودة الاستثمار الأجنبي والنمو، وهذا يتأكد على أرض الواقع، نتوقع ارتفاعا لنسبة النمو في الربع الثاني لأن خلق مواطن الشغل يمر عبر الاستثمار والنمو".

وبحسب بيانات حكومية ستوفر الوحدة الصناعية الجديدة ،وهي الرابعة في تونس، 3500 فرصة عمل من بينها 700 من حاملي الشهادات العليا وبكلفة استثمارية تعادل 91 مليون دينار.

وتبلغ نسبة البطالة في تونس 15 بالمئة وتشمل قرابة 650 ألف عاطل، أكثر من ثلثهم من حاملي الشهادات العليا.

وقال رئيس الحكومة: "اتخذنا العديد من الإجراءات لتحسين الاستثمار"، مضيفا في تصريحاته: "لن تكون هناك ضرائب جديدة على الشركات في قانون المالية لعام 2019".

وتابع الشاهد: "هناك تحسن ملحوظ في المؤشرات الاقتصادية في السياحة والتصدير، هناك تعافي للاقتصاد التونسي وبدأنا نرى النتائج".

وبدأت الحكومة في تطبيق اصلاحات في الوظيفة العمومية ونظام الدعم والضرائب لكنها لا تزال تواجه معضلة لتقليص العجز في الموازنة إلى مستوى 9ر4 بالمئة بعد أن وصل إلى 6 بالمئة في 2017.

وقبل أسبوع، وافق البنك العالمي على منح تونس قرضا بقيمة 500 مليون دولار كما وافق صندوق النقد الدولي على صرف شريحة رابعة بقيمة 250 مليون دولار من اجمالي قرض بقيمة 9ر2 مليار دولار.

وقال الشاهد: "هناك عودة ثقة للمانحين إلى تونس يؤكد هذا أن تونس في طريق صحيح للإصلاحات".

وحققت تونس في الربع الأول من العام الحالي نسبة نمو بلغت 5ر2 بالمئة لأول مرة منذ عام 2016 ،علما وأن النسبة لم تتخط على مدى ست سنوات من 2011 واحد بالمئة لتشهد ارتفاعا إلى مستوى 9ر1 بالمئة في 2017.

ولايزال مصير الحكومة الحالية معلقا بسبب خلافات بين أحزاب الائتلاف الحكومي والمنظمات الوطنية، بين مؤيد لاستمرارها حتى انتخابات 2019 ومطالب برحيلها أو بتعديل شامل لتركيبتها.