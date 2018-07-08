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كُتّاب وآراء
قادة جنوب السودان يبحثون عن السلام المفقود
سيستعيد زعيم المعارضة المسلحة في جنوب السودان، رياك مشار، منصب نائب رئيس البلاد بعد التوصل لاتفاق مع الرئيس سلفاكير، الذي اجتمع معه في كامبالا، وفقا لوسائل اعلام اوغندية.
وذكرت قناة "ان تي في" أن الاتفاق ينص على اقامة اربع مناصب لنائب الرئيس، احدها لمشار واثنين اخريَين لنائبي الرئيس الحاليين، جيمس واني ايجا وتابانج دينق قاي، وآخر من نصيب امراة.
وبعد لقائهما في اثيوبيا والسودان في الأسابيع الأخيرة، اجتمع سلفاكير ومشار مجددا في كامبالا، في حضور الرئيس الاوغندي يوري موسوي وزعيم السودان عمر البشير.
وكان اللقاء في أديس ابابا الأول منذ عامين، وساهم في استئناف الطرفين مفاوضات سلام اسفرت عن وقف جديد لاطلاق النار بعد استغراقه ساعات.
وعقب هذا الاجتماع، انتقلت المفاوضات بين الطرفين إلى الخرطوم، حيث وقع اتفاق في مجال الامن يجب تطبيقه قبل بدء المرحلة الانتقالية، التي ستستغرق 36 شهرا، وستبدأ عقب توقيع اتفاق نهائي ينص، ايضا، على تقسيم السلطة في البلاد.
وتعاني دولة جنوب السودان، التي انفصلت عن السودان عبر استفتاء شعبي في عام 2011، من حرب أهلية منذ 2013 بين القوات الحكومية وقوات المعارضة اتخذت بُعدا قبليا.
ووقع الطرفان اتفاق سلام في غشت 2015؛ شكلت بموجبه حكومة وحدة وطنية، إلا أن المواجهات اندلعت مجددا في يوليوز 2016 ، ما خلف آلاف القتلى ونحو 4 ملايين نازح ودفع البلاد إلى حافة المجاعة.