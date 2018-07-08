24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

08/07/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
04:3306:2013:3717:1820:4622:18
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد (ين) بقاء الفرنسي رونار مدربا للمنتخب المغربي؟

  1. شركة ألسَا الإسبانية تتوقع جني أرباح بمليار أورو (5.00)

  2. يصارعُون «الوعيَ الاجتماعي»! (5.00)

  3. الوسيني: أسعى إلى دمقرطة استعمال الهواتف الذكية (5.00)

  4. اسم البلاد يجر "ملك سوازيلاند" إلى القضاء (5.00)

  5. هَاكرز يضعون "الصحراء مغربية" على موقع الرئاسة في جنوب إفريقيا (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | قادة جنوب السودان يبحثون عن السلام المفقود

قادة جنوب السودان يبحثون عن السلام المفقود

قادة جنوب السودان يبحثون عن السلام المفقود
هسبريس ـ مُتابعة
الأحد 08 يوليوز 2018 - 04:48

سيستعيد زعيم المعارضة المسلحة في جنوب السودان، رياك مشار، منصب نائب رئيس البلاد بعد التوصل لاتفاق مع الرئيس سلفاكير، الذي اجتمع معه في كامبالا، وفقا لوسائل اعلام اوغندية.

وذكرت قناة "ان تي في" أن الاتفاق ينص على اقامة اربع مناصب لنائب الرئيس، احدها لمشار واثنين اخريَين لنائبي الرئيس الحاليين، جيمس واني ايجا وتابانج دينق قاي، وآخر من نصيب امراة.

وبعد لقائهما في اثيوبيا والسودان في الأسابيع الأخيرة، اجتمع سلفاكير ومشار مجددا في كامبالا، في حضور الرئيس الاوغندي يوري موسوي وزعيم السودان عمر البشير.

وكان اللقاء في أديس ابابا الأول منذ عامين، وساهم في استئناف الطرفين مفاوضات سلام اسفرت عن وقف جديد لاطلاق النار بعد استغراقه ساعات.

وعقب هذا الاجتماع، انتقلت المفاوضات بين الطرفين إلى الخرطوم، حيث وقع اتفاق في مجال الامن يجب تطبيقه قبل بدء المرحلة الانتقالية، التي ستستغرق 36 شهرا، وستبدأ عقب توقيع اتفاق نهائي ينص، ايضا، على تقسيم السلطة في البلاد.

وتعاني دولة جنوب السودان، التي انفصلت عن السودان عبر استفتاء شعبي في عام 2011، من حرب أهلية منذ 2013 بين القوات الحكومية وقوات المعارضة اتخذت بُعدا قبليا.

ووقع الطرفان اتفاق سلام في غشت 2015؛ شكلت بموجبه حكومة وحدة وطنية، إلا أن المواجهات اندلعت مجددا في يوليوز 2016 ، ما خلف آلاف القتلى ونحو 4 ملايين نازح ودفع البلاد إلى حافة المجاعة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.