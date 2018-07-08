تركيا تعزل 18 ألف موظف قبل "رفع الطوارئ"

هسبريس - رويترز

أصدرت تركيا مرسوما اليوم يقضي بعزل أكثر من 18 ألف موظف أكثر من نصفهم من رجال الشرطة وذلك قبل رفع قانون الطوارئ المتوقع هذا الشهر.

وحالة الطوارئ مفروضة في تركيا منذ عامين بعد محاولة انقلاب في يوليوز 2016.

ويأتي المرسوم بعد النصر الذي حققه الرئيس رجب طيب إردوغان في الانتخابات الرئاسية الشهر الماضي وقبل أن يؤدي اليمين غدا الاثنين ليبدأ رئاسة تنفيذية يتمتع فيها بصلاحيات واسعة.