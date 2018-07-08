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تركيا تعزل 18 ألف موظف قبل "رفع الطوارئ"
الأحد 08 يوليوز 2018 - 14:35
أصدرت تركيا مرسوما اليوم يقضي بعزل أكثر من 18 ألف موظف أكثر من نصفهم من رجال الشرطة وذلك قبل رفع قانون الطوارئ المتوقع هذا الشهر.
وحالة الطوارئ مفروضة في تركيا منذ عامين بعد محاولة انقلاب في يوليوز 2016.
ويأتي المرسوم بعد النصر الذي حققه الرئيس رجب طيب إردوغان في الانتخابات الرئاسية الشهر الماضي وقبل أن يؤدي اليمين غدا الاثنين ليبدأ رئاسة تنفيذية يتمتع فيها بصلاحيات واسعة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (6)
1 - علي الأحد 08 يوليوز 2018 - 13:22
الديكتاتور اردوغان يا سادة يشدد قبضته على تركيا
تعليق غير لائق
-32
2 - أسرار الأحد 08 يوليوز 2018 - 14:42
جميل هذا الإجراء حتى يتطهر المجتمع من العملاء ليعيش في أمن وأمان !
3 - moghrabi الأحد 08 يوليوز 2018 - 14:45
و ألله لم يأتي الزمان بديكتاتور أشد قسوة من هدا الإمبراطور !!!
تعليق غير لائق
-18
4 - الحسين بدون ايت اوجانا الأحد 08 يوليوز 2018 - 14:50
تحية لاردوغان الذي واجه راس الافاعي من المفسدين وسيواصل مواجهتهم حتى تنعم تركيا بمزيد من الحقوق والتقدم
5 - تركيا زمانها الأحد 08 يوليوز 2018 - 15:02
إذا وجدت دولة يحسدها ويكرهها الفرس وبعض العرب والصهاينة في إسرائيل وأمريكا وغيرهما ، فاعلم يقينا أن تلك الدولة على صواب في تسيير شؤون بﻻدها على كل المستويات ... وليخسأ الخاسئون !
6 - عبدو الأحد 08 يوليوز 2018 - 15:05
وعلي و علي و علي
واش كدوخ و لا مالك غي جيتي و علقتي و قلت دكتاتور !!!!! لاحظ اولا ان المقال غير مكتمل ناقص مقالوش ليك علاش غي كلمة عزل بلا سبب !!!!
قرا الاخبار ديال تركيا باش تعرف علاش تم عزل هاد العدد
واش كدوخ و لا مالك غي جيتي و علقتي و قلت دكتاتور !!!!! لاحظ اولا ان المقال غير مكتمل ناقص مقالوش ليك علاش غي كلمة عزل بلا سبب !!!!
قرا الاخبار ديال تركيا باش تعرف علاش تم عزل هاد العدد
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