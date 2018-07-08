24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

08/07/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
04:3306:2013:3717:1820:4622:18
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد (ين) بقاء الفرنسي رونار مدربا للمنتخب المغربي؟

  1. اسم البلاد يجر "ملك سوازيلاند" إلى القضاء (5.00)

  2. المارشال ليوطي.. المُفترى عليه في الريف (5.00)

  3. هَاكرز يضعون "الصحراء مغربية" على موقع الرئاسة في جنوب إفريقيا (5.00)

  4. لعب "السوبر" في طنجة يثير الجدل بإسبانيا (5.00)

  5. "الأسود الثلاثة" تفترس لاعبي السويد في ربع نهائي "مونديال روسيا" (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | لقاء زعيمي إثيوبيا وإريتريا يبدد العداء بين الجارين

لقاء زعيمي إثيوبيا وإريتريا يبدد العداء بين الجارين

لقاء زعيمي إثيوبيا وإريتريا يبدد العداء بين الجارين
هسبريس - متابعة
الأحد 08 يوليوز 2018 - 12:40

للمرة الأولى منذ حوالي 20 عاما، يلتقي زعيما اثيوبيا واريتريا وجها لوجه اليوم الأحد، في اجتماع يمكن أن ينهي العداء بين الدولتين الجارتين.

ووصل رئيس وزراء إثيوبيا، آبي أحمد إلى العاصمة الاريترية، أسمره، حيث عانقه الرئيس الاريتري، أسياس أفورقي. وكانت تلك الزيارة التاريخية الأولى منذ إنهاء حرب حدودية أودت بحياة عشرات الآلاف في الفترة من عام 1998 حتى عام 2000 .

واستمرت العلاقة المتوترة بعد أن رفضت اثيوبيا قبول اتفاق السلام، الذي كان من المفترض أن يسلم السيطرة على مواقع حدودية رئيسية لإريتريا.

وكان ذوبان الجليد غير المسبوق في النزاع الدبلوماسي قد بدأ أوائل يونيو، عندما أعلنت إثيوبيا، تحت قيادة زعيمها الاصلاحي الجديد، أنها ستقبل بشكل كامل شروط اتفاق السلام لعام 2000 .

وقال فيتسوم إريجا، كبير مستشارى رئيس الوزراء الإثيوبي، في تغريدة له على موقع (تويتر) إن الزيارة تهدف إلى "تعزيز الجهود لتحقيق سلام دائم بين شعبي اثيوبيا واريتريا".

وأضاف "دولتينا تشتركان في تاريخ وعلاقة لا مثيل لها. يمكن الان أن نتغلب على عقدين من عدم الثقة ونبدأ التحرك في اتجاه جديد".

يذكر أن إريتريا كانت جزء من اثيوبيا حتى عام 1993، عندما أعلنت استقلالها بعد استفتاء.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - فهم و فيق الأحد 08 يوليوز 2018 - 12:58
فليعتبر الجيران من هذا التصالح. اثيوبيا و ارتريا ادركتا ان مصلحتهما في نبد الخلاف و تغليب المصلحة المشتركة على منطق زعامة المنطقة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.