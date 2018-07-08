"مجموعة إرهابية" تصرع تسعة أمنيين في تونس

هسبريس - رويترز

قالت وكالة الأنباء الرسمية في تونس إن تسعة من قوات الحرس الوطني لقوا مصرعهم اليوم الأحد في "هجوم إرهابي" في غرب البلاد قرب الحدود مع الجزائر.

وأضافت الوكالة "الكمين نصبته مجموعة إرهابية قرب الطريق الرابط بين محمية الفائجة ومنطقة الصريا".