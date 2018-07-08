24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

08/07/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
04:3306:2013:3717:1820:4622:18
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد (ين) بقاء الفرنسي رونار مدربا للمنتخب المغربي؟

  1. اسم البلاد يجر "ملك سوازيلاند" إلى القضاء (5.00)

  2. المارشال ليوطي.. المُفترى عليه في الريف (5.00)

  3. هَاكرز يضعون "الصحراء مغربية" على موقع الرئاسة في جنوب إفريقيا (5.00)

  4. لعب "السوبر" في طنجة يثير الجدل بإسبانيا (5.00)

  5. "الأسود الثلاثة" تفترس لاعبي السويد في ربع نهائي "مونديال روسيا" (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | "مجموعة إرهابية" تصرع تسعة أمنيين في تونس

"مجموعة إرهابية" تصرع تسعة أمنيين في تونس

"مجموعة إرهابية" تصرع تسعة أمنيين في تونس
هسبريس - رويترز
الأحد 08 يوليوز 2018 - 13:30

قالت وكالة الأنباء الرسمية في تونس إن تسعة من قوات الحرس الوطني لقوا مصرعهم اليوم الأحد في "هجوم إرهابي" في غرب البلاد قرب الحدود مع الجزائر.

وأضافت الوكالة "الكمين نصبته مجموعة إرهابية قرب الطريق الرابط بين محمية الفائجة ومنطقة الصريا".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.