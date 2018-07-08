24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

08/07/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
04:3306:2013:3717:1820:4622:18
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد (ين) بقاء الفرنسي رونار مدربا للمنتخب المغربي؟

  1. تدشين حقبة جديدة لـ"السلطان أردوغان" بسلطات واسعة في حكم تركيا (5.00)

  2. اسم البلاد يجر "ملك سوازيلاند" إلى القضاء (5.00)

  3. المارشال ليوطي.. المُفترى عليه في الريف (5.00)

  4. لعب "السوبر" في طنجة يثير الجدل بإسبانيا (5.00)

  5. "بترول الرحامنة" يشكو الضرر .. حشرة تدمر الصبار وتثير هلع البشر (5.00)

قيم هذا المقال

1.00

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | إسرائيل ترفض تموضع القوات الإيرانية في سوريا

إسرائيل ترفض تموضع القوات الإيرانية في سوريا

إسرائيل ترفض تموضع القوات الإيرانية في سوريا
هسبريس - متابعة
الأحد 08 يوليوز 2018 - 18:40

صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنه سيبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال لقائهما المرتقب في موسكو الأسبوع الجاري بأن إسرائيل لن تقبل بتموضع القوات الإيرانية ولا القوات الموالية لها في أي جزء من الأراضي السورية.

وقال نتنياهو في مستهل الاجتماع الأسبوعي لحكومته اليوم الأحد: "سأغادر هذا الأسبوع إلى موسكو، حيث سأعقد لقاءا مهما (الأربعاء القادم) مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. نلتقي بين الحين والآخر من أجل ضمان مواصلة التنسيق الأمني بين الطرفين، وبالطبع أيضا من أجل بحث التطورات الإقليمية."

وأضاف: "سأوضح في هذا اللقاء مرة أخرى مبدأين أساسيين: أولا, أننا لن نقبل بتموضع القوات الإيرانية والقوات الموالية لها في أي جزء من الأراضي السورية – ليس في مناطق قريبة من الحدود وليس في مناطق بعيدة عنها. ثانيا, سنطالب من سورية ومن الجيش السوري الحفاظ على اتفاقية فك الاشتباك لعام 1974 بحذافيرها".

تجدر الإشارة إلى أن القوات السورية، مدعومة من روسيا، شنت عملية جوية وبرية موسعة مؤخرا لاستعادة مناطق في جنوب سورية من سيطرة المسلحين.

وتخشى إسرائيل من أن يسعى الجيش السوري لاستعادة بلدة القنيطرة الاستراتيجية في مرتفعات الجولان، والموجودة في منطقة عسكرية تأسست عام 1974 بعد الحرب العربية الإسرائيلية عام 1973 .

يأتي هذا بينما أفادت صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية اليوم بأن اتصالات بين واشنطن وموسكو وتل أبيب تجري لترتيب تفاهمات إزاء الملف السوري يتضمنها البيان المشترك لقمة الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين في هلسنكي في 16 يوليوز الجاري.

وأشارت إلى أن "الصفقة السورية" في قمة هلسنكي ستكون موضع تشاور بين ترامب وحلفائه الأوروبيين في قمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) في 11 و12 من الشهر الحالي ولندن في 13 منه، وبين بوتين ونتنياهو في موسكو في 11 الشهر الجاري.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - بوجمعة الأحد 08 يوليوز 2018 - 18:52
اسرئيل وواشنطن ومسكو واين هما العرب اصحاب القدية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
2 - rachida الأحد 08 يوليوز 2018 - 19:37
اسراءيل اختلطت عندها اوراق اللعبة خصوصا بعد التنتصار الكبير والسريع في الجنوب السوري وفشل اسراءيل في كل خططها لتقسيم سوريا بدات تتبخر واكيد سنسمع صراخها في كل وقت وبكل مكان .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 2 | عرض: 1 - 2

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.