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الرئيسية | خارج الحدود | الإمارات تزيد مدة التجنيد الإجباري إلى 16 شهرا

الإمارات تزيد مدة التجنيد الإجباري إلى 16 شهرا

الإمارات تزيد مدة التجنيد الإجباري إلى 16 شهرا
هسبريس - رويترز
الاثنين 09 يوليوز 2018 - 02:38

قالت وكالة أنباء الإمارات إن الإمارات زادت مدة التجنيد الإجباري لرجالها من 12 شهرا إلى 16 شهرا وسط مشاركتها المستمرة منذ ثلاث سنوات في الحرب الدائرة في اليمن.

والإمارات عضو رئيسي في تحالف عسكري تقوده السعودية تدخل في حرب اليمن عام 2015 ضد الحوثيين المدعومين من إيران بهدف إعادة الحكومة المعترف بها دوليا.

وقالت الوكالة "أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة - ممثلة بهيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية - عن زيادة المدة القانونية للخدمة الوطنية التي أقرها القانون الاتحادي رقم 6 لعام 2014 بشأن الخدمة الوطنية للمواطنين "الذكور" من حملة شهادة الثاني عشر/الثانوية العامة/ وما فوق لتصبح 16 شهراً بدلاً من 12 شهراً".

وبدأت الإمارات التجنيد الإجباري عام 2014 للرجال الإماراتيين. وأبقت على مشاركة النساء القادرات على الخدمة عند مدة تسعة أشهر على أن يكون التجنيد اختياريا ويشترط موافقة أولياء الأمر.

وسيخدم الرجال الحاصلون على الثانوية العاملة أو ما يعادلها بالجيش لمدة 16 شهرا بدلا من 12 شهرا أما غير الحاصلين علي هذه الشهادة فيخدمون لمدة عامين.

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