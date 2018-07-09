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الرئيسية | خارج الحدود | فلسطين تحذر من الاستيطان بشواطئ البحر الميت

فلسطين تحذر من الاستيطان بشواطئ البحر الميت

فلسطين تحذر من الاستيطان بشواطئ البحر الميت
هسبريس - متابعة
الاثنين 09 يوليوز 2018 - 00:45

حذرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية أمس الأحد من مخطط استيطاني جديد يستهدف شواطئ البحر الميت.

وقالت الخارجية ، في بيان صحفي بثته وكالة الانباء الفلسطينية ( وفا) ، إن "وسائل اعلام عبرية تناقلت أنباء بشأن مخطط استيطاني تهويدي يهدف الى تطوير مستوطنات شمال البحر الميت تحت لافتات سياحية، عبر البدء بتنفيذ خطة استعمارية رصد الاحتلال لها أكثر من 417 مليون شيقل".

وأضافت أن "تلك الوسائل الاعلامية نقلت عن محاولات سلطات الاحتلال الاستيلاء على مساحات واسعة من اليابسة نتجت عن انحسار البحر الميت، تقع معظمها ضمن المناطق الفلسطينية المحتلة عام 1967، وأغلبها يعود الى ملكية فلسطينية خاصة، ولهذا الغرض شكلت الحكومة الإسرائيلية وبإشراف مباشر من مكتب بنيامين نتنياهو ووزارة القضاء الاسرائيلية، طواقم قانونية لفحص الوسائل والأساليب الممكنة للاستيلاء على تلك المساحات عبر تحويلها الى ما يُسمى بـ(أراضي دولة) و(تعديل وضعها القانوني) من خلال ما تُسمى بـ(الإدارة المدنية)".

وأدانت الخارجية، "المخطط الاستعماري التوسعي الجديد ضد الحق الفلسطيني في منطقة البحر الميت والأغوار"، واعتبرته "انتهاكا صارخا للشرعية الدولية وقراراتها، وخرقا جسيما للقانون الدولي واتفاقيات جنيف، وامتدادا للانقلاب الإسرائيلي على الاتفاقيات الموقعة".

وأكدت أن "الدعم الأمريكي غير المحدود للاحتلال وسياساته ومخططاته الاستيطانية، يشجع سلطات الاحتلال على الإسراع والتمادي في تنفيذ برامجها الهادفة الى تهويد أجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة، ومحاولة حسم قضايا الحل النهائي التفاوضية من جانب واحد وبقوة الاحتلال، ما يؤدي الى إجهاض أي فرصة لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين".

ودعت الخارجية، المجتمع الدولي إلى سرعة التحرك للحيلولة دون تنفيذه، وأكدت أنها تتابع باهتمام كبير تطورات وتفاصيل هذا الملف مع الجهات الدولية المختصة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - تحذير هام الاثنين 09 يوليوز 2018 - 01:03
فاش كتسمع : حذرت السلطات الفلسطينية نضيرتها الاسرائيلية من مغبة استيطان السواحل تقول غادي اسرائيل تمحى من الخريطة و فاش كتسالي الجملة و تسمع : ان هاذا سيكون له اضرار كتيرة على المواطنين الفلسطنيين
كيجيك الضحك و لبكا فنفس الوقت شر البلية ما يضحك
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