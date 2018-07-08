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الرئيسية | خارج الحدود | الكنيست الإسرائيلي يناقش تملك أراض بالضفة الغربية

الكنيست الإسرائيلي يناقش تملك أراض بالضفة الغربية

الكنيست الإسرائيلي يناقش تملك أراض بالضفة الغربية
هسبريس - متابعة
الأحد 08 يوليوز 2018 - 16:57

ذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية أن اللجنة الوزارية للتشريع في الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي ستناقش، الأحد، مشروع قانون يسمح لليهود بتملك الأراضي في الضفة الغربية.

وقدم مشروع القانون عضو الكنيست "بتسلئيل سموطريتش" من حزب "البيت اليهودي" (يمين استيطاني) الذي يتزعمه وزير التعليم "نفتالي بينيت".

وينص على أنه "يحق لكل شخص الحصول على ملكية الأرض في (الضفة الغربية)".

وحسب "سموطريتش"، يحظر على اليهود شراء إراض في الضفة، استنادًا إلى قانون أردني صدر عام 1953 يمنع من لا يحمل الجنسية الأردنية أو أي دولة عربية أخرى من ذلك.

وبقي هذا القانون ساريًا بعد احتلال إسرائيل الضفة الغربية عام 1967.

وفي أوائل سبعينيات القرن الماضي، تم الالتفاف على هذا القانون من خلال أمر ينص على أنه يمكن شراء الأراضي من خلال شركة مسجلة في الضفة الغربية، بغض النظر عن هوية مالك الشركة.

وقال "سموطريتش" إن الهدف من مشروع القانون الجديد "هو القضاء على التمييز ضد اليهود في شراء الأراضي في الضفة الغربية".

وكتب في مشروع القانون إنه يرفض فرض قيود على حق الإسرائيليين في امتلاك حقوق الأراضي في الضفة الغربية لأنهم مواطنون إسرائيليون.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - Linda الأحد 08 يوليوز 2018 - 17:52
ISRAELIS ARE CRIMINALS, THEY HAVE STOLEN ALL PALESTINE
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