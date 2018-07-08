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كُتّاب وآراء
عودة أغلب النازحين السوريين على حدود الأردن
أعلنت منظمة الأمم المتحدة، اليوم الأحد، عن عودة أغلب النازحين السوريين على الحدود الأردنية إلى منازلهم.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده المنسق المقیم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في الأردن، أندرس بیدرسن، وممثل المفوضیة السامیة للأمم المتحدة لشؤون اللاجئین، ستیفانو سیفیري.
وقال بيدرسن خلال المؤتمر الذي عقد بمقر الأمم المتحدة في عمّان، "إن أغلب النازحين على الحدود الأردنية والذي وصل عددهم للآلاف غادروا لمنازلهم وقراهم، ولم يتبق سوى 150 - 200 شخص".
وأضاف "لا نستطيع تقدير أعداد النازحين في الجنوب السوري".
وكانت قوات النظام السوري قد سيطرت الجمعة الماضية، على معبر نصيب الحدودي مع الأردن في أعقاب هجوم شنته جنوب غربي البلاد بمساعدة ضربات جوية روسية، ما دفع بآلاف السوريين إلى النزوح والاحتشاد قرب الحدود.