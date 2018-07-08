24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

08/07/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
04:3306:2013:3717:1820:4622:18
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد (ين) بقاء الفرنسي رونار مدربا للمنتخب المغربي؟

  1. تدشين حقبة جديدة لـ"السلطان أردوغان" بسلطات واسعة في حكم تركيا (5.00)

  2. المارشال ليوطي.. المُفترى عليه في الريف (5.00)

  3. "بترول الرحامنة" يشكو الضرر .. حشرة تدمر الصبار وتثير هلع البشر (5.00)

  4. المغرب يحضر أشغال الجمعية البرلمانية للفرانكوفونية (5.00)

  5. ترقية شرطي أصيب بعاهة مستديمة في تدخل أمني (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | عودة أغلب النازحين السوريين على حدود الأردن

عودة أغلب النازحين السوريين على حدود الأردن

عودة أغلب النازحين السوريين على حدود الأردن
هسبريس - متابعة
الأحد 08 يوليوز 2018 - 22:04

أعلنت منظمة الأمم المتحدة، اليوم الأحد، عن عودة أغلب النازحين السوريين على الحدود الأردنية إلى منازلهم.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده المنسق المقیم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في الأردن، أندرس بیدرسن، وممثل المفوضیة السامیة للأمم المتحدة لشؤون اللاجئین، ستیفانو سیفیري.

وقال بيدرسن خلال المؤتمر الذي عقد بمقر الأمم المتحدة في عمّان، "إن أغلب النازحين على الحدود الأردنية والذي وصل عددهم للآلاف غادروا لمنازلهم وقراهم، ولم يتبق سوى 150 - 200 شخص".

وأضاف "لا نستطيع تقدير أعداد النازحين في الجنوب السوري".

وكانت قوات النظام السوري قد سيطرت الجمعة الماضية، على معبر نصيب الحدودي مع الأردن في أعقاب هجوم شنته جنوب غربي البلاد بمساعدة ضربات جوية روسية، ما دفع بآلاف السوريين إلى النزوح والاحتشاد قرب الحدود.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.