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كُتّاب وآراء
24 حريق جراء إطلاق "بالونات نارية" من غزة
اندلع في جنوب إسرائيل أمس 24 حريقا بفعل طائرات وبالونات حارقة أطلقها فلسطينيون من قطاع غزة.
ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات إلا أن آلاف الدونامات من المحاصيل تم إحراقها، بحسب هيئة البث الإسرائيلي.
ووصلت إحدى هذه البالونات إلى مسافة 35 كيلومترا من السياج الأمني المحيط بالقطاع.
من جهة أخرى صرح الرئيس الإسرائيلي رؤوفين رفلين إن إطلاق البالونات والطائرات الورقية الحارقة من قطاع غزة يُعتبر "إرهابا" بكل معنى الكلمة.
وأضاف أنه لا توجد أي دولة في العالم تسمح بأن يتم حرق محاصيلها الزراعية.
وأكد الرئيس عزم إسرائيل على الدفاع عن أراضيها.
يذكر أن الفلسطينيين من قطاع غزة يطلقون البالونان والطائرات الورقية الحارقة إلى داخل إسرائيل كتكتيك في إطار مسيرة العودة التي انطلقت في الثلاثين من مارس الماضي.