24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|8
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|04:33
|06:20
|13:37
|17:18
|20:46
|22:18
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- المؤهلات الطبيعية تصطدم بفقر الميزانية في جماعة توامة بإقليم الحوز
- تدشين حقبة جديدة لـ"السلطان أردوغان" بسلطات واسعة في حكم تركيا
- "الحرمل" يعالج الأمراض ويطرد الشياطين بالجنوب الشرقي للمملكة
- خيبات الأمل المتتالية تعيد جهود المصالحة الفلسطينية إلى الواجهة
- خطة إصلاح الإدارة
تدشين حقبة جديدة لـ"السلطان أردوغان" بسلطات واسعة في حكم تركيا (5.00)
"بترول الرحامنة" يشكو الضرر .. حشرة تدمر الصبار وتثير هلع البشر (5.00)
- الجالية تشتكي غلاء أسعار التنقل بين مينائَي الجزيرة الخضراء وطنجة - (203)
- شعار "الزفزافي وطني ماشي انفصالي" يلم مسيرة "مشتتة" بالبيضاء - (69)
- رصيف الصحافة: المغربية زوجة رئيس موريتانيا ترفض البوليساريو - (56)
- الحزب الحاكم في موريتانيا يتهم المغرب بـ"الاستعلاء على الأشقاء" - (53)
- خطة إصلاح الإدارة - (50)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
سقوط قتلى في "عمل إرهابي" بالقصيم السعودية
أعلنت الصحف السعودية الإلكترونية وقوع تبادل لإطلاق النار اليوم الأحد، بين عدد من الإرهابيين ورجال الأمن بالقرب من سجن في منطقة القصيم (وسط) المملكة أدى إلى مقتل عدد من الجانبين.
وذكرت صحيفة "عاجل" السعودية الإلكترونية نقلا عن مصادر لها لم تسمها، قولها إنها "علمت، باستشهاد رجل أمن، ومقتل عدد من الإرهابيين خلال محاولتهم القيام بعمل إرهابي في نقطة أمنية بالقرب من سجن القصيم مساء اليوم الأحد".
وأشارت المصادر إلى أن الأجهزة الأمنية طوقت موقع العملية الإرهابية.
من جانبها قالت صحيفة "سبق" السعودية الإلكترونية إن قوات الأمن نجحت اليوم في إحباط محاولة إرهابية كانت تستهدف أحد المواقع الأمنية في منطقة القصيم.
ووفقا لمعلومات أولية، بحسب سبق، تمكن رجال الأمن من قتل عدد من الأشخاص الذين حاولوا تنفيذ العملية الإرهابية الفاشلة.
ويتوقع أن تعلن الجهات المعنية تفاصيل العملية الأمنية الناجحة في وقت لاحق.