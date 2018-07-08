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الرئيسية | خارج الحدود | سقوط قتلى في "عمل إرهابي" بالقصيم السعودية

سقوط قتلى في "عمل إرهابي" بالقصيم السعودية

سقوط قتلى في "عمل إرهابي" بالقصيم السعودية
هسبريس - متابعة
الأحد 08 يوليوز 2018 - 19:28

أعلنت الصحف السعودية الإلكترونية وقوع تبادل لإطلاق النار اليوم الأحد، بين عدد من الإرهابيين ورجال الأمن بالقرب من سجن في منطقة القصيم (وسط) المملكة أدى إلى مقتل عدد من الجانبين.

وذكرت صحيفة "عاجل" السعودية الإلكترونية نقلا عن مصادر لها لم تسمها، قولها إنها "علمت، باستشهاد رجل أمن، ومقتل عدد من الإرهابيين خلال محاولتهم القيام بعمل إرهابي في نقطة أمنية بالقرب من سجن القصيم مساء اليوم الأحد".

وأشارت المصادر إلى أن الأجهزة الأمنية طوقت موقع العملية الإرهابية.

من جانبها قالت صحيفة "سبق" السعودية الإلكترونية إن قوات الأمن نجحت اليوم في إحباط محاولة إرهابية كانت تستهدف أحد المواقع الأمنية في منطقة القصيم.

ووفقا لمعلومات أولية، بحسب سبق، تمكن رجال الأمن من قتل عدد من الأشخاص الذين حاولوا تنفيذ العملية الإرهابية الفاشلة.

ويتوقع أن تعلن الجهات المعنية تفاصيل العملية الأمنية الناجحة في وقت لاحق.

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