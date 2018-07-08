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الرئيسية | خارج الحدود | قتلى وجرحى في انحراف قطار عن مساره بتركيا

قتلى وجرحى في انحراف قطار عن مساره بتركيا

قتلى وجرحى في انحراف قطار عن مساره بتركيا
هسبريس - متابعة
الأحد 08 يوليوز 2018 - 20:00

نقلت قنوات تلفزيون تركية عن مسؤول بوزارة الصحة قوله إن 10 أشخاص قتلوا وأصيب 73 آخرون عندما خرج قطار عن القضبان في شمال غرب تركيا اليوم الأحد بعد هطول أمطار غزيرة ووقوع انهيار أرضي.

وقالت وزارة النقل في بيان إن القطار كان يقل 362 شخصا وفي طريقه إلى اسطنبول عندما خرجت خمس عربات عن المسار.

وأظهرت لقطات تلفزيونية عدة عربات وقد انقلبت على جانبها كما ظهر في اللقطات أشخاص من فرق الطوارئ وهم في طريقهم إلى موقع الحادث.

وقال أحد الناجين لقناة (سي.إن.إن ترك) التلفزيونية بعد أن سار بعيدا عن موقع الحادث إنه رأى أكثر من 10 جثث.

وقال بيان صادر من مكتب رئيس الوزراء إن قطارا تعرض لحادث بعد وقوع انهيار أرضي. وأضاف "للأسف هناك قتلى ومصابون".

وقال الحاكم المحلي في تيكرداغ التي تبعد نحو 120 كيلومترا غربي اسطنبول إن الأمطار الغزيرة هي السبب في خروج القطار عن القضبان.

وأضاف الحاكم محمد جيلان "وصلت طائرات الإسعاف الهليكوبتر إلى الموقع. جرى نقل الكثير من المصابين جوا من الموقع".

وقال مكتب الرئيس رجب طيب إردوغان إن الرئيس تلقى معلومات عن الحادث من وزيري النقل والداخلية وإنه عبر عن حزنه لسقوط ضحايا.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - مغربي الأحد 08 يوليوز 2018 - 20:10
قدر الله ماشاء فعل إنَّا لله وإنا إليه راجعون تعزيتنا لي أحفاد العثمانيين
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26
2 - نورالدين الأحد 08 يوليوز 2018 - 20:28
إن لله وإن إليه راجعون تعازينا الى الشعب التركي والى عائلات الضحاية من المغرب
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17
3 - kamal الأحد 08 يوليوز 2018 - 20:43
انا لله وانا اليه راجعون قدر الله ماشاء فعل تعازينا لاخواننا الاتراك
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11
4 - منصف الأحد 08 يوليوز 2018 - 20:47
لو حصل الأمر في مصر مثلا لقيل السبب هو "الانقلاب"!!
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-11
5 - mohamed الأحد 08 يوليوز 2018 - 21:10
لو رايت القطارات في تركيا و قارنتها بمثيلاتها في بلدنا و مصر .. لاصابك الخجل من كلامك ... سافر لتعرف الفروق بين الدول .. الى التعليق 4
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