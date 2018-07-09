هذه أبرز الاعتداءات الإرهابية في تونس منذ اندلاع "ثورة الياسمين"

هسبريس - أ. ف. ب

في ما يلي أبرز الاعتداءات التي وقعت في السنوات الماضية في تونس، والتي خلفت ستة قتلى من عناصر قوات الأمن، أمس الأحد، في عملية "إرهابية"، بحسب وزارة الداخلية.

وشهدت البلاد منذ ثورة 2011 صعودا للحركة "الجهادية" التي قتلت عشرات الشرطيين والعسكريين، وعددا من المدنيين وسياح أجانب.

- 2013-

في 29 يوليو، قتل ثمانية عسكريين، بعضهم ذبحا، في كمين خلال شهر رمضان في جبل الشعانبي. وفي غشت شن الجيش عملية جوية وبرية في تلك المنطقة الواقعة في وسط تونس.

- 2014-

في 16 يوليو، قتل 15 جنديا في هجوم "إرهابي" وقت الإفطار خلال شهر رمضان في جبل الشعانبي، بحسب وزارة الدفاع. وكان ذلك الهجوم الأكثر دموية في تاريخ الجيش.

- 2015-

- في 18 مارس، فتح رجلان النار من سلاحهما الرشاش على سياح كانوا ينزلون من حافلات لزيارة متحف باردو في العاصمة التونسية. قتل 21 سائحا، وأصيب 43 شخصا. وقتل شرطي تونسي أيضا في الهجوم، وقامت قوات الأمن بقتل المهاجمين الاثنين.

تبنى الهجوم تنظيم الدولة الإسلامية، للمرة الأولى في تونس. ونسبته السلطات أيضا إلى أبرز مجموعة مسلحة تونسية "كتيبة عقبة بن نافع"، الفرع المحلي لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي.

- في 26 يونيو، قتل 38 سائحا، بينهم 30 بريطانيا، حين قام طالب تونسي مسلح برشاش كلاشينكوف بفتح النار في فندق في مرسى القنطاوي قرب سوسة، على بعد 140 كلم جنوب العاصمة. وتبنى تنظيم الدولة الإسلامية الهجوم.

- في 24 نوفمبر، فجّر انتحاري حزامه الناسف بحافلة تقل عناصر من الحرس الرئاسي، وقتل منهم 12 عنصرا في العاصمة التونسية.

تبنى تنظيم الدولة الإسلامية الهجوم، وعرفت السلطات منفذه بأنه حسام عبدلي، بائع متجول كان يبلغ من العمر 26 عاما. فرضت السلطات حالة الطوارئ في البلاد وحظر تجول ليليا في تونس الكبرى، وأغلقت لمدة 15 يوما الحدود مع ليبيا.

- 2016-

- في 7 مارس، حاول عشرات الجهاديين الذين قدموا من ليبيا، بدون نجاح، إيجاد موطئ قدم في تونس عبر مهاجمة مركز للشرطة ومركز للحرس الوطني وثكنة عسكرية في بن قردان، المدينة الحدودية الواقعة على الحدود الليبية؛ ما أسفر عن 13 قتيلا في صفوف قوات الأمن وسبعة من المدنيين، وقتل 55 جهاديا على الأقل. وبحسب السلطات التونسية، فإن هذه العمليات المنسقة أطلقت بهدف "إقامة إمارة" لتنظيم الدولة الإسلامية.

- في 11 مايو، قتل ضابطان وعنصران من الحرس الوطني حين فجر جهادي حزامه الناسف في منطقة المعونة بولاية تطاوين (جنوب)، في سياق عملية أمنية قرب العاصمة قتل خلالها "إرهابيان".