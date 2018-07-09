مريدو التيجانية بمالي يخصون الملك بالامتنان

هسبريس - و.م.ع

أعرب رئيس المجلس الفدرالي الوطني لأتباع الطريقة التيجانية بمالي، الشيخ عمر تيام، الأحد، بباماكو، عن خالص وعميق امتنانه للملك محمد السادس، على عنايته بهذه الطريقة الدينية.

وعبر الشيخ تيام خلال اللقاء السنوي للطريقة التيجانية بمالي ومحفل "الوظيفة"، عن تشكراته الخالصة للملك على دعمه المستمر للنهوض بالطريقة التجانية، مشيرا إلى أن هذا اللقاء، الذي يلتئم فيه شيوخ الطريقة من مالي وكوت ديفوار وموريتانيا، يشكل مناسبة لبحث التحديات الدينية الجديدة بمالي.

ونظم هذا المحفل الديني بالمسجد الكبير بالعاصمة المالية، وحضره وفد مغربي يمثل الطريقة التيجانية ، في أجواء من التقوى والورع.

كما توجه الحاضرون بالدعاء من أجل مزيد من التقدم والازدهار والتعايش السلمي في مالي.

وأشاد سفير المغرب بباماكو، حسن الناصري، بالعلاقات المتميزة التي تجمع المملكة ومالي والعناية التي ما فتئ يحيط بها الملك أتباع الطريقة التيجانية، مشيرا إلى أن هذا المحفل الديني يمثل لحظة تأمل للدعوة إلى مزيد من الوفاق والسلام والهدنة في مالي.