سوريا: إسرائيل هاجمت مطارا في حمص بصواريخ

هسبريس - رويترز

قالت وسائل إعلام رسمية سورية نقلا عن مصدر عسكري إن صواريخ إسرائيلية استهدفت مطار التيفور في محافظة حمص في هجوم مساء اليوم الأحد.

ونقلت وسائل الإعلام عن المصدر العسكري قوله "وسائط دفاعنا الجوي تصدت لعدوان إسرائيلي وأسقطت عددا من الصواريخ التي كانت تستهدف مطار التيفور".

وأضافت أن الدفاعات الجوية أصابت إحدى "الطائرات المهاجمة وأرغمت البقية على مغادرة الأجواء".