سم غاز الأعصاب "نوفيتشوك" يقتل سيدة بريطانية

هسبريس - رويترز

توفيت بريطانية تبلغ من العمر 44 عاما بعد تعرضها لغاز الأعصاب نوفيتشوك في غرب انجلترا، على مسافة أميال قليلة من المكان الذي تعرض فيه الجاسوس الروسي السابق سيرجي سكريبال وابنته لهجوم بالغاز نفسه قبل أربعة أشهر

وكانت الشرطة تعكف على اكتشاف كيفية تعرض داون ستيرجيس ورجل يبلغ من العمر 45 عاما لغاز نوفيتشوك الذي طوره الجيش السوفيتي إبان الحرب الباردة.

وأصيب البريطانيان بحالة إعياء الأسبوع الماضي.

وقالت رئيسة الوزراء تيريزا ماي إنها أصيبت بالهلع والصدمة جراء وفاة ستيرجيس.

واتهمت بريطانيا روسيا بتسميم سكريبال وابنته بغاز نوفيتشوك في أول هجوم معروف باستخدام هذا السلاح الكيماوي على أرض أوروبية منذ الحرب العالمية الثانية.

ونفت روسيا، التي تستضيف حاليا نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم، أي دور لها في حادث مارس ، وأشارت إلى أن أجهزة الأمن البريطانية نفذت الهجوم لتأجيج مشاعر الكراهية لموسكو.