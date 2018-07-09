24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

09/07/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
04:3306:2013:3817:1820:4622:17
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد (ين) بقاء الفرنسي رونار مدربا للمنتخب المغربي؟

  1. تدشين حقبة جديدة لـ"السلطان أردوغان" بسلطات واسعة في حكم تركيا (5.00)

  2. المارشال ليوطي.. المُفترى عليه في الريف (5.00)

  3. "بترول الرحامنة" يشكو الضرر .. حشرة تدمر الصبار وتثير هلع البشر (5.00)

  4. المغرب يحضر أشغال الجمعية البرلمانية للفرانكوفونية (5.00)

  5. "الاتحاد للطيران" تطلق خدمات طبية في رحلاتها‎ (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | سم غاز الأعصاب "نوفيتشوك" يقتل سيدة بريطانية

سم غاز الأعصاب "نوفيتشوك" يقتل سيدة بريطانية

سم غاز الأعصاب "نوفيتشوك" يقتل سيدة بريطانية
هسبريس - رويترز
الأحد 08 يوليوز 2018 - 23:30

توفيت بريطانية تبلغ من العمر 44 عاما بعد تعرضها لغاز الأعصاب نوفيتشوك في غرب انجلترا، على مسافة أميال قليلة من المكان الذي تعرض فيه الجاسوس الروسي السابق سيرجي سكريبال وابنته لهجوم بالغاز نفسه قبل أربعة أشهر

وكانت الشرطة تعكف على اكتشاف كيفية تعرض داون ستيرجيس ورجل يبلغ من العمر 45 عاما لغاز نوفيتشوك الذي طوره الجيش السوفيتي إبان الحرب الباردة.

وأصيب البريطانيان بحالة إعياء الأسبوع الماضي.

وقالت رئيسة الوزراء تيريزا ماي إنها أصيبت بالهلع والصدمة جراء وفاة ستيرجيس.

واتهمت بريطانيا روسيا بتسميم سكريبال وابنته بغاز نوفيتشوك في أول هجوم معروف باستخدام هذا السلاح الكيماوي على أرض أوروبية منذ الحرب العالمية الثانية.

ونفت روسيا، التي تستضيف حاليا نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم، أي دور لها في حادث مارس ، وأشارت إلى أن أجهزة الأمن البريطانية نفذت الهجوم لتأجيج مشاعر الكراهية لموسكو.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.