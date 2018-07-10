"حماس" تفضل رعاية مصر اتفاقات مع إسرائيل

هسبريس - متابعة

القالت مصادر مقربة من حركة حماس إن أي صفقة تعقد بين الحركة وإسرائيل، سواء بشأن تبادل الأسرى أو ما يتعلق برفع الحصار عن قطاع غزة، بما في ذلك هدنة قصيرة أو طويلة الأمد، ستكون برعاية الجانب المصري.

ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية عن المصادر القول إن هناك اتصالات دائمة ومراسلات تجري بين قيادة المكتب السياسي لحركة حماس والمسؤولين عن الملف الفلسطيني في جهاز المخابرات المصرية حول العديد من القضايا، مشيرة إلى أن المسؤولين المصريين يتفهمون المطالب التي تضعها حماس كشرط لأي اتفاق مع إسرائيل.

وبحسب المصادر، فإن الحركة أكدت للجانب المصري على شروطها بشأن أي صفقة تبادل أسرى، وأنه لا يمكن ربط قضية الجنود الإسرائيليين المعتقلين لديها بأي حلول لا تشمل الإفراج عن السجناء الفلسطينيين، كما أنه لا يمكن لأي صفقة أن تنجز من دون الإفراج عن جميع الأسرى الذين أعادت إسرائيل اعتقالهم بعد الإفراج عنهم في "صفقة شاليط".

ووفقاً للمصادر فإن حماس معنية بإنجاز أي ملف يتعلق بشأن الوضع في غزة عبر مصر. وأشارت إلى أنها لم تغلق الأبواب أمام أي محاولات أخرى لكنها ترى أن القاهرة هي الوحيدة القادرة على الوصول إلى حلول مع إسرائيل والضغط عليها بهذا الشأن.

وأشارت الصحيفة إلى أن وفد الحركة الذي قد يتوجه إلى مصر الأسبوع الحالي سيبلغ المسؤولين المصريين بأنه يرحب بأي جهد مصري في هذا الإطار، وأن حماس معنية بالتدخل المصري أكثر من أي طرف آخر.

جدير بالذكر أن تقارير أفادت سابقا بأن ألمانيا "منخرطة" في مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل وحركة حماس حول صفقة محتملة لتبادل أسرى، يتم بموجبها إطلاق أربعة أسرى إسرائيليين في مقابل أسرى فلسطينيين. وذكرت أن ألمانيا شرعت في عقد لقاءات واتصالات مع حماس، في محاكاة للدور الذي لعبته في إنجاح المفاوضات الخاصة بإطلاق سراح الجندي الإسرائيلي الأسير جلعاد شاليط عام 2011 في مقابل 1050 أسيراً فلسطينياً.