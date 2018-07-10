"أوز" يدعو العالم إلى التفكير بوضع السوريين

كرم قوجالار من غازي عنتاب*

دعا الجراح التركي الأمريكي الشهير محمد أوز العالم إلى التفكير بوضع اللاجئين "ولو لدقيقتين"، مبيناً أن هناك واجبات تقع على عاتق الجميع فعلها للسوريين.

جاء ذلك في تصريح عقب تفقده اللاجئيين السوريين بمخيم في تركيا وأوضاع النازحين في مدينة إعزاز، شمال سوريا.

وأشار أوز أنه تأثر كثيراً من قصص اللاجئين السورين، حيث عاش مشاعر ممتزجة ما بين الحزن والصدمة. وأضاف أن كل شخص بإمكانه فعل شيء من أجل اللاجئين السوريين ومن أجل سوريا.

وأوضح الجراح: "الحرب محزنة، ولكن جميعنا سيتحمل وزرا في حال فقدنا جيلاً كاملاً بعد الحرب، هناك 3.5 مليون ونصف لاجئ في تركيا، إذا قمنا بتعليمهم ربما سيخرج منهم زعماء يقودون العالم" وحذر من أن تركهم دون رعاية سيعرضهم للوقوع في فخ التطرف.

وأردف: "رأيت فتاة صغيرة خلال تفقدي السوريين، أسمها "بتول" تبلغ من العمر 12 عاماً، فرت من سوريا قبل 6 أعوام وقصف منزلهم، سألتها "بماذا تفكرين عندما تواجهين المعاناة؟ أجابت "أنا أطلب من صديقاتي أن يبتسمن دائماً، وسألتها كيف يكون ذلك، فقالت ليس لدينا خيار آخر".

وتابع الطبيب: "لقد أعطتني تلك الفتاة ذات 12 ربيعاً درساً في الحياة، ينبغي علينا الاتعاظ منه جميعاً"، كما بيّن أوز أن هناك دولاً تدعم اللاجئيين والنازحين السوريين، ودولاً أخرى لا تفي بوعودها بهذه الخصوص.

وختم المتحدث بقوله: "ينبغي على الجميع في العالم أن يفكر لدقيقتين، ماذا يمكن أن يفعله، حتى وإن كان شيئاً بسيطاً، فليرسل برسالة، أو كرة ، أو يبدأ بحملة على مواقع التواصل الاجتماعي، والمساعدات الصغيرة قد تجلب سعادة كبيرة".